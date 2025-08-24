Nydalen og Tryving vant KM stafett i Maridalen
D17:
1) Nydalens SK 2, 1.37.11,
2) Nydalens SK 3, 1.37.33,
3) Bækkelagets SK 1, 1.41.44,
4) Fredrikstad SK 2, 1.45.23,
5) Oppsal Orientering 1, 1.45.44,
6) Heming Orientering 1, 1.45.48.
H17:
1) Tyrving IL 1, 1.45.23,
2) Nydalens SK 1, 1.45.28,
3) Oppsal Orientering 1, 1.56.28,
4) Tyrving IL 2, 1.56.36,
5) Nydalens SK 2, 1.58.44,
6) Bækkelagets SK 1, 1.59.05.
D13-16:
1) Tyrving IL 1, 1.08.54,
2) Nydalens SK 1, 1.08.55,
3) Fredrikstad SK 1, 1.09.18,
4) Asker Skiklubb 1, 1.11.55,
5) Raumar Orientering 1, 1.19.47,
6) Halden SK / Trøsken IL 1, 1.19.51.
H13-16:
1) Asker Skiklubb 1, 53.06,
2) Nydalens SK 1, 53.34,
3) Oppsal Orientering 1, 53.36,
4) Ås-NMBU Orientering 1, 56.25,
5) Bækkelagets SK 1, 1.01.58,
6) Fredrikstad SK 1, 1.06.13.
D150:
1) Halden SK 1, 1.45.43,
2) Asker Skiklubb 1, 1.46.45,
3) Tyrving IL 1, 1.49.30,
4) Raumar Orientering 2, 1.55.04,
5) Nydalens SK 1, 2.10.25,
6) Fossum IF 1, 2.13.11.
H150:
1) Oppsal Orientering 1, 1.37.35,
2) Fossum IF 1, 1.38.24,
3) Lillomarka OL 1, 1.38.29,
4) Tyrving IL 2, 1.45.38,
5) Nydalens SK 1, 1.46.16,
6) OK Moss 1, 1.49.31.
D11-12:
1) Nydalens SK 2, 55.18,
3) Nydalens SK 1, 1.05.38,
4) Halden SK 1, 1.06.30,
6) Heming Orientering 1, 2.21.05.
H11-12:
1) Fredrikstad SK 1, 37.19,
2) Koll, IL 2, 45.33, 3) Tyrving IL 1, 45.53,
4) Heming Orientering 1, 52.00,
5) Nydalens SK 2, 58.16,
6) Oppsal Orientering 1, 1.02.10.