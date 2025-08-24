Resultater

07D17pall.jpgD17:
1) Nydalens SK 2, 1.37.11,
2) Nydalens SK 3, 1.37.33,
3) Bækkelagets SK 1, 1.41.44,
4) Fredrikstad SK 2, 1.45.23,
5) Oppsal Orientering 1, 1.45.44,
6) Heming Orientering 1, 1.45.48.

08H17pall.jpgH17:
1) Tyrving IL 1, 1.45.23,
2) Nydalens SK 1, 1.45.28,
3) Oppsal Orientering 1, 1.56.28,
4) Tyrving IL 2, 1.56.36,
5) Nydalens SK 2, 1.58.44,
6) Bækkelagets SK 1, 1.59.05.

05D1316pall.jpgD13-16:
1) Tyrving IL 1, 1.08.54,
2) Nydalens SK 1, 1.08.55,
3) Fredrikstad SK 1, 1.09.18,
4) Asker Skiklubb 1, 1.11.55,
5) Raumar Orientering 1, 1.19.47,
6) Halden SK / Trøsken IL 1, 1.19.51.

04H1316pall.jpgH13-16:
1) Asker Skiklubb 1, 53.06,
2) Nydalens SK 1, 53.34,
3) Oppsal Orientering 1, 53.36,
4) Ås-NMBU Orientering 1, 56.25,
5) Bækkelagets SK 1, 1.01.58,
6) Fredrikstad SK 1, 1.06.13.

D150:
1) Halden SK 1, 1.45.43,
2) Asker Skiklubb 1, 1.46.45,
3) Tyrving IL 1, 1.49.30,
4) Raumar Orientering 2, 1.55.04,
5) Nydalens SK 1, 2.10.25,
6) Fossum IF 1, 2.13.11.

H150:
1) Oppsal Orientering 1, 1.37.35,
2) Fossum IF 1, 1.38.24,
3) Lillomarka OL 1, 1.38.29,
4) Tyrving IL 2, 1.45.38,
5) Nydalens SK 1, 1.46.16,
6) OK Moss 1, 1.49.31.

D11-12:
1) Nydalens SK 2, 55.18,
3) Nydalens SK 1, 1.05.38,
4) Halden SK 1, 1.06.30,
6) Heming Orientering 1, 2.21.05.

H11-12:
1) Fredrikstad SK 1, 37.19,
2) Koll, IL 2, 45.33, 3) Tyrving IL 1, 45.53,
4) Heming Orientering 1, 52.00,
5) Nydalens SK 2, 58.16,
6) Oppsal Orientering 1, 1.02.10.

 

 

01TyrvingH17.jpg

 

02D1316spurt.jpg

06D17Ostfold.jpg