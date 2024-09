Per nå er over 445 løpere påmeldt i en av de to løypene på 3 eller 5 km, men tilstrømmingen av nye løpere har vært stor de siste dagene så arrangørene fra Nydalens Skiklub er optimister og håper på at den ‘magiske’ grensen på 500 løpere (og gåere) sprenges:

- Vi er veldig fornøyde med den store interessen fra bedriftene i Nydalen. Mange av de har virkelig har mobilisert sine ansatte, oppgir en av de to løpslederne, Tilla Farnes Hennum.

- Særlig imponerte er vi over GE Health som har påmeldt over 70 løpere, fint fordelt på de to løypene, legger hun til. Det er mulig å melde seg på helt fram til 15 min før løpsstart.

En spennende duell blir det mellom de tre Team Ragde Charge-utøverne Mathias Aas Rollid, Andreas Nygaard og Kasper Stadaas. I fjor gjorde Nygaard unna det fem kilometer lange løpet på 16:25, mens Stadaas var inne på 16:51. Teamsjefen sjøl Anders Aukland ble nummer tre i internoppgjøret i fjor, med tida 17:21, men er ennå ikke påmeldt i år.

Erkerivalen Team Aker Dæhlie stiller med sin team-manager, Joachim Aurland.

Nydalsløpet er et årlig løpsarrangement som finner sted i Nydalen i Oslo. Arrangementet er tilrettelagt for beboere, studenter, ansatte i lokale bedrifter og andre interesserte, og har som mål å skape et sosialt og hyggelig fellesskap. Deltakerne kan velge mellom to distanser: 3 km og 5 km, noe som gjør det tilgjengelig for både erfarne løpere og nybegynnere.

Løpet arrangeres av Nydalens Skiklub i samarbeid med bydelsutvikleren Avantor, og det legges vekt på en uformell atmosfære. I tillegg til selve løpet, tilbys gratis løpetrening i forkant hvor deltakerne kan trene på løpsteknikk og forberede seg til arrangementet. Nydalsløpet har blitt en populær aktivitet i bydelen, og det oppfordres til sosialt samvær etter løpet, med flere serveringssteder i nærheten av start- og målområdet ved Gullhaug Torg.

Nydalsløpets nettsider