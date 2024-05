I fjor innførte Sylling IF pengepremier i løpet Kanada Rundt. Den gangen var den totale summen på kroner 4000. Derfor var det mange som sperret opp øynene da det i år lå hele 79000 kroner i den totale premiepotten. Det vil si, det var det som lå i premiepotten dersom alle rekordene ble slått. Noe som nesten ble en realitet.



Senay Fissehatsion utfordret rekorden

Allerede før starten gikk kunne man ane at løyperekorden var i stor fare. Med Senay Fissehatsion på startstreken, sammen med den tidligere svenske VM-deltakeren på maraton, David Nilsson, så det skummelt ut. Ull/Kisa-løperen Fissehatsion er i form i år som i fjor.



Kristen Aabys rekord slått

Før årets løp var det Kristen Aaby som hadde rekorden på det 12 kilometer lange løpet. En rekord som har stått siden 1997. Men det var liten tvil, Fissehatsion raste gjennom løypa på 36 minutter og 32 sekunder, og sikret seg både den nye løyperekorden og 19000 kroner i premie. David Nilsson løp i mål ett minutt senere.

- Det var litt tøft, men veldig morsomt. Det var så god stemning her og så hyggelige folk. Jeg prøvde å løpe litt fort nedover, men jeg hadde kontroll, og måtte ta det litt med ro i dag, jeg løper halvmaraton i Göteborg til helgen, forklarte 28-åringen til Lierposten etter løpet.





Senay Fissehatsion senket Kristen Aabys løyperekord fra 1997. Her er Fissehatsion på vei mot seier i Sentrumsløpet (Foto: Tom-Arild Hansen)



David Nilsson var enig med vinneren om at dette løpet var bra.

- Dette var mer ekstremt enn jeg trodde, «helt galet». Dette er en helt unik løype, aldri vært borte i maken. Jeg forsøkte å nyte omgivelsene, men jeg måtte gi på litt. Jeg ville slå den gamle rekorden jeg også, fortalte Nilsson til avisen. På tredjeplass bak svensken fulgte Erling Stølen fra IK Tjalve. Han løp på 42.24.



De 5 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 80 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL M23-34 36:32.0 0:00.0 2 54 David Nilsson Högby IF M35-39 37:32.0 1:00.0 3 71 Erling Stølen IK Tjalve / Norconsult BIL M23-34 42:24.0 5:52.0 4 70 Jørgen Sveaas Sjåstad Vestre Lier il M23-34 43:38.0 7:06.0 4 68 Truls Bonden Hørthe Sylling IF M20-22 43:38.0 7:06.0 6 62 John Rasmus Swang Sylling IF M23-34 46:09.0 9:37.0 7 75 Sander Werket-Haug Mjøndalen IF M18-19 46:37.0 10:05.0 8 90 Andreas Ask Team HIH M23-34 47:09.0 10:37.0 9 77 Simen Solberg Drammen M35-39 47:17.0 10:45.0 10 51 Martin Bekken NILSEN Sylling IF M23-34 47:36.0 11:04.0



I kvinneklassen var det Hilde Brennskag fra Gular IL som vant med tiden 49.12. På andreplass kom Benedicte Solvin fra Modum Friidrettsklubb med 50.08. Tredjeplassen gikk til Anniken L´Abée-Lund fra Oslo Skiskytterlag. Hun løp på 56.34.



Alle kvinner

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 65 Hilde Brennskag Gular, IL / Deloitte AS K23-34 49:12.0 2 52 Benedicte Solvin Modum Friidrettsklubb K35-39 50:08.0 3 87 Anniken L’Abée-Lund Oslo Skiskytterlag K23-34 56:34.0 4 82 Anita Sand Lier K45-49 58:24.0 5 72 Rikke Olafsen Solberg Sylling K23-34 1:01:41.0 6 73 Helene Gerhardsen Drammen Trekkhundklubb K23-34 1:01:47.0 7 74 Iselin Bekken Tønsberg K35-39 1:05:32.0 8 60 Marthe Sylling Sylling if K23-34 1:07:15.0

Løyperekord også for Selma Løchen Engdahl og Even Brøndbo Dahl

Det ble dyrt for Sylling IF denne tirsdagen, for det var raske løpere som tok turen for å løpe. På 6 kilometeren ble det løyperekord både i kvinne- og herreklassen.

Selma Løchen Engdahl fra FIK Orion vant med god margin på 18.00. På andreplass kom Margrethe Bergane fra Konnerud IL. Hun løp på 19.02, mens Vienna Skinnes fra Sturla IF tok tredjeplassen med 19.52. Løchen Engdahl var selvfølgelig godt fornøyd med ny rekord, i en løype som var noe mer kupert enn hun hadde sett for seg.

- Det var et veldig morsomt løp i fint vær og nydelige omgivelser. Løypen var noe mer kupert enn vi hadde sett for oss på forhånd, med mye oppover første halvdel, før man løp rundt rundtkjøringen og tilbake nedover samme vei. Jeg prøvde å løpe kontrollert opp bakkene på starten, noe jeg følte jeg klarte ganske bra. Det var flere gutter som løp rundt meg, så jeg fikk fin drahjelp og løp ikke alene. Det var gøy at det holdt til rekord og seier, både for meg og for Even, forteller Løchen Engdahl til Kondis.



Even Brøndbo Dahl (t.v.) og Selma Løchen Engdahl tok hver sin løyperekord i Sylling. Her fra et innendørsstevne tidligere i år. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Neste utfordring for Løchen Engdahl blir 1500 meter under nordisk mesterskap i Malmø førstkommende helg, og deretter 5000 meter under Trond Mohn games i Bergen på onsdag i neste uke. Det blir hennes første 5000 meter på bane, og hun ser frem til å løpe.





De 10 beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 20 Selma Løchen Engdahl FIK Orion K23-34 18:00.0 0:00.0 2 17 Margrethe Bergane Konnerud IL K23-34 19:02.0 1:02.0 3 19 Vienna Skinnes Sturla IF K13-14 19:52.0 1:52.0 4 30 Hanne Eggereide FIK Orion / FIK Orion/Twr Lundmarks K23-34 20:13.0 2:13.0 5 7 Tuva Meinke Kylland Sturla IF K18-19 20:20.0 2:20.0 6 46 June Kieu-Van Bui Sportsklubben Vidar K23-34 20:46.0 2:46.0 7 24 Karen Gjerstad Sturla IF / Sturla K35-39 23:34.0 5:34.0 8 25 Sigrun Margrethe Gjerstad Sundet Sturla IF K13-14 25:36.0 7:36.0 9 23 Birgit Bonden Hørthe Sylling IF K50-54 26:02.0 8:02.0 10 34 Hanna Mathiesen Lierskogen K35-39 27:25.0 9:25.0



Og det ble altså full pott til FIK Orion på 6-kilometeren, da Even Brødnbo Dahl også sørget for seier og rekord. Han vant på 15.57, 9 sekunder foran SK Vidar-løperen Magnus Warvik. Sigurd Ruud Skjeseth, også han fra FIK Orion, ble nummer tre med 18.18.

- Jeg løp relativt kontrollert, og det er veldig deilig at man tidlig i sesongen kan delta i slike løp der det ikke er snakk om oppnå raskest mulige tider, fortalte Brøndbo Dahl til Lierposten.

- Dette var et godt gammeldags landeveisløp, slike det var mange av før. Du får ikke mye gratis her, og jeg var veldig glad da jeg var på toppen. Veldig glad for at motbakkene kom i starten og ikke mot slutten, fortsatte han.



De 10 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 4 Even Brøndbo Dahl FIK Orion M23-34 15:57.0 0:00.0 2 26 Magnus Warvik Sportsklubben Vidar / Racedays M23-34 16:06.0 0:09.0 3 18 Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion M23-34 16:18.0 0:21.0 4 55 Erik Lomås Salangen IF - Friidrett M23-34 16:46.0 0:49.0 5 36 Haakon Sørstad Ullensaker/Kisa IL M15-17 17:04.0 1:07.0 6 89 Martin Galleberg Salomon M23-34 17:57.0 2:00.0 7 31 Benjamin Hunstad Konnerud IL M18-19 18:00.0 2:03.0 8 6 Daniel Aakervik Fet Skiklubb M20-22 20:26.0 4:29.0 9 32 Amund Haakseth Lier IL M15-17 21:41.0 5:44.0 10 45 Anders Sylling Lier IL M15-17 22:35.0 6:38.0



