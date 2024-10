Med 649 fullførte maratonløp troner Inge Asbjørn Haugen øverst på lista til "100 klubben". Det er også Inge Asbjørn Haugen som har vært primus motor og statistikkfører for "100klubben". I år har imidlertid Geir Jensen tatt over denne registreringen. Jensen har selv løpt 199 maraton og ble tidligere i år tildelt Jon Hendens Minnepris fra Kondis (se mer om denne prisen nederst i denne artikkelen).

Oppdatering av 100 klubben

Kondis ønsker at maratonløperne nå sender inn oversikt over løp de har løpt siden Inge Asbjørn stoppet å oppdatere sin liste. (3. desember 2023)

Send listen til 100klubben@kondis.no, så skal vi oppdatere på den nye siden for 100 klubben: https://www.100klubben.no

Send helst listen som excel-fil (.xlsx / .csv) eller tekstfil, men om du sender på et annen format, så ordner vi det og.

Dere vil om ikke så lenge få muligheten til å oppdatere løpene selv, men inntil dette er på plass kommer listen til å bli oppdatere ca. 1 gang i måneden.

Alle løp som er registrert av Inge Asbjørn vil bli overført til den nye websiden for 100 klubben.

Det er huller i oversikten for mange løpere. Send gjerne oversikt over alle manglende løp til 100klubben@kondis.no

Nye medlemmer i 100klubben så langt i år. Fra venstre: Bjørn Haukeland, Bjørn Fretland og Geir Dybdahl. (Foto: Geir Jensen, Marit Rland og Oddny Ringheim)

Så langt i år har 100 klubben fått følgende tre nye medlemmer:

Bjørn Haukeland, løp nr. 100 i Trondheim i år.

Bjørn Fretland, løp nr 100 i Jølster i år.

Geir Dybdahl, løp nr 100 i København i vår.



Geir Jensen ble tildelt Jon Hendens Minnepris for 2023 under årets Landsmøte i Kondis. Nå har han tatt over ansvaret for å loggføre medlemmer i "100 klubben" for de som har løpt over hundre maratonløp. (Foto: Bjørn Johannessen)

Statutter for Jon Hendens Minnepris

Jon Hendens Minnepris tildeles løpere som gjennom en årrekke har vært ivrige deltakere i norske maraton- og halvmaratonløp, og som til tross for hyppig deltakelse har oppnådd gode resultater vurdert ut fra alder og personlige forutsetninger.Aktuelle kandidater må ha utvist god idrettsånd, ikke søkt å oppnå særbehandling hos løpsarrangørene, og må ikke ha vært særlig opptatt av å fremheve egne prestasjoner overfor andre. Kandidater til prisen kan foreslås av alle medlemmer av Den Norske Maratonklubb, av alle arrangører av maraton- og halvmaratonløp, samt av bidragsytere til Jon Hendens Minnefond.Styret i Kondis vurderer innkomne forslag på kandidater før landsmøtet hvert år, og avgjør om noen av de foreslåtte kandidater skal tildeles prisen. Eventuell prisvinner kunngjøres på Kondis' landsmøte, og prisen overrekkes ved samme eller ved en senere anledning. Jon Hendens Minnepris kan bare mottas en gang.