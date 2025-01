Gel-Nimbus 27 er den nyeste versjonen av Asics' flaggskipmodell innen nøytrale løpesko med demping. Skoen skal være designet for å gi maksimal komfort på lange distanser. Den skal, ifølge produsenten, ha en “skyaktig demping”, økt sålehøyde og et nytt overmateriale sammenlignet med fjorårsmodellen. Dette skal gi god komfort for lange, avslappende løpeturer.

Mellomsålen på årets utgave av Gel-Nimbus har blitt 2 mm tykkere enn på fjorårets modell.

Skoen har fått 2 mm ekstra FF Blast Plus ECO-demping under foten og er laget av cirka 24 prosent bio-basert materiale. Denne forbedringen skal bidra til økt komfort uten å øke vekten nevneverdig. Den ekstra dempingen i mellomsålen skal gjøre skoen enda mykere og løfte komforten til et nytt nivå, hevder Asics.

En annen nyhet for denne modellen er en Engineered Jacquard Mesh-overdel – et lett og pustende mesh-materiale som erstatter det strikkede overmateriale fra forrige modell. Dette skal sørge for at føttene holder seg kjølige og komfortable gjennom hele løpeturen.

Skal vi tro Asics, så blir asfaltløping nå som å løpe på skyene.

Gel-Nimbus 27 bruker også Asics’ signaturteknologi, PureGEL i hælen – et materiale som er lettere og omtrent 65 prosent mykere enn tradisjonell GEL-teknologi, noe som skal gi enda mykere landinger. Hybrid Asicsgrip-yttersålen består av en strategisk kombinasjon av Asicsgrip- og AHARPLUS-gummi som skal sørge for godt grep, mykhet og slitestyrke, slik at hvert steg skal føles komfortabelt.

Asics Gel-Nimbus 27 er allerede å finne i butikkene og er tilgjengelig i både herre- og damestørrelser i ulike fargekombinasjoner.

Les mer om Asics Nimbus 27 på asics.com.