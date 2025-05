Løypa går gjennom landlige omgivelser på gang- og sykkelvei langs Bispeveien, en vei mange løpere har tenkt er godt egnet for en lynrask trasé. Løypa løpes to ganger med start og målgang på Re Torvet.

Revetal Halvmaraton ønsker å skape gode løpeopplevelser, enten man skal forbedre egen rekord eller fullføre for første gang. Uansett ligger forholdene til rette for gode tider og personlige rekorder med få høydemeter, enda færre svinger og ingen 180-graders vendinger.

Gode fartsholdere vil gjøre sitt for at alle målene nås. For de aller raskeste er Oliver Vedvik, med flere gull fra NM i terrengløp i aldersbestemte klasser, fartsholder på 1.20. Om ikke man er klar for å følge Oliver, er det fartsholdere på hvert femte minutt til to timer. Deretter en fartsholder på 6 min/km med slutttid på 2:06:36 og for hvert femtende minutt videre.

Løpskonsult står for tidtakning med solid erfaring fra løp som Grue Halvmaraton og Ringerike Maraton og sørger for å dokumentere de mange personlige rekordene som er “bestilt” denne dagen.

Mer informasjon:

Løpets nettsider

Løpets facebookside