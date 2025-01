Det er fire godt voksne karer i Team 55+ som inviterer til Nyttårstaken 2025 - et uhøytidelig treningsrenn på 18,6 km i klassisk teknikk søndag 12. januar kl 1100. Årets utgave har som originalutgaven fra 2017 start og mål på Strandbygda Skistadion og går i den flate 4 km lange Løvbergsmorunden etterfulgt av en mer kupert 2 km i lysløypa. De to sløyfene gås en, to eller tre ganger, og med ca. 60 høydemeter pr. runde er rennet godt egnet som en staketest selv om det er meldt kaldt og trolig litt trått føre etter all nysnøen som har falt de siste dagene.

Rennet er gratis og går i klassisk teknikk, og som navnet tilsier velegnet som en staketest. Påmelding gjøres ved å klikke på «Skal» på rennets Facebook-arrangementet eller i skihytta helt fram til start.

Deltakerne må registere tiden ved hjelp av Strava som brukes som offisiell resultatliste. Det blir bevertning med varm saft, kaffe og noen godsaker i skihytta etter endt dyst, og premier til de raske og heldige deltakere.

Det er nå flotte forhold i hele løypa etter siste snøfall og det blir "winter wonderland" i Stavåsen på søndag. Det er satt en kuldegrense på -15 grader på stadion kl 11.

Med to passeringer inne på stadion på hver runde blir det publikumsvennlig og sosial skimoro, så her kan man ta med seg familein og "fanklubben" og bli med på et overkommelig skirenn med lav terskel, men høy stemning og trivsel!

Tettrioen i Nyttårsstaken 2022: Vinneren Ivar Hesselberg Indby rykker i fra treeren Vegard Lans Pedersen og toeren Jørgen Stensløkken 2 km før mål. (Foto: Sigurd Westgård)

Segmenter på Strava:

3 runder: https://www.strava.com/segments/26944118

2 runder: https://www.strava.com/segments/27012613

1 runde: https://www.strava.com/segments/27012583

Samleside for Julestaken/Nyttårsstaken