O-festivalen flyttet lørdag opp til skogsterrenget rundt Nattrudstilen langrennsarena. Her ble det servert en mellomdistanse i et svært teknisk krevende terreng, hvor de fleste fikk testet o-teknikken. I seniorenes eliteklasser var det rutine som kom til sin rett i dameklassen, hvor de evigunge veteranen Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalen, vant med 24 sek margin til Ane Dyrkorn, NTNUI. Her fulgte Gøril Rønning Sund, Frol IL på 3.plass ytterligere 12 sek bak.

I herreklassen ble det trippel svensk i toppen med Albin Ridefelt, OK Linné, som vinner. Han vant med 1,08 min foran klubbkompis Oskar Hagström, mens Jerker Lysell, Hagaby Goil, fulgte på 3. plass ytterligere 1 sek bak.

Lagkonkurransen for de yngre har nettopp startet. (Foto: Stein Arne Negård)

D 21-E, 4 710 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 35.17,

2) Ane Dyrkorn, NTNUI, 35.41,

3) Gøril Rønning Sund, Frol IL, 35.53,

4) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 36.06,

5) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 36.08,

6) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 36.35.

H 21-E1, 5 560 m:

1) Albin Ridefelt, OK Linné, 33.39,

2) Oskar Hagström, OK Linné, 34.47,

3) Jerker Lysell, Hagaby Goil, 34.48,

4) Eskil Kinneberg, Raumar Orientering, 34.49,

5) Gaute Steiwer, Fredrikstad SK, 35.03,

6) Isak Jonsson, NTNUI, 35.13.

D 17-18E, 3 260 m:

1) Ine Bohnhorst Tegdan, Freidig, 26.40,

2) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 28.29,

3) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 30.33,

4) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 30.36,

5) Ellen Margrete Stubban Hygen, Østmarka OK, 32.01,

6) Lovisa Tyldum, Lillehammer OK, 32.13.

H 17-18E, 3 680 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 25.42,

2) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 25.49,

3) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 26.51,

4) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 27.13,

5) Oskar Heksem, Fana IL, 27.41,

6) Audun Nordby, Fredrikstad SK, 28.04.

Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø vinner D19-20 (Foto: Stein Arne Negård)

D 19-20E, 3 310 m:

1) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø Orientering, 26.19,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 26.35,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 27.20,

4) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 27.22,

5) Marie Kravdal, Bækkelagets SK, 27.25,

6) Synne Sandven, Notodden OL, 28.23.

H 19-20E, 4 040 m:

1) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 26.23,

2) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 26.53,

3) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 27.18,

4) Axel Aalde, Nydalens SK, 27.48,

5) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 27.53,

6) Zefa Fa'avae, OK Linné, 28.01.



(Foto: Bjørn Hauge)

(Foto: Bjørn Hauge)

Kondis-fotograf Stein Arne Negård, Vang OL på vei mot mål.(Foto: Bjørn Hauge)