Kart Gåsbu i målestokk 1:7500 ogekvidistanse 5 meter var synfart i 2022. Terrenget er lite brukt, men ga noen reale utfordringer. C og N-løypene gikk i et annet område bestående av hyttefelt. Terrenget bestod av slakk skråli som var diffust, men også områder med mye kartlesing. Terrenget hadde god fremkommelighet. A og B-løypa krysset Gåsbuvegen to ganger, og alle løyper gikk gjennom et hytteområde.

Samlingsplassen var i plasthallen på Gåsbu langrennsarena. (Foto: Unn Mette Kloppbakken)

Løyper:

A 4.5 km 14 poster

B 3.0 km 10 poster

C 2.0 km 8 poster

N 1.6 km 7 poster

O-Mjøsa nattcup 2024:

Dato: Kart, sted

Løp 1: 16/10 Gåsbu skistadion, Vang OL

Løp 2: 23/10 Furuberget, Hamar OL

Løp 3: 30/10 Reinsvoll ungdomsskole, OL Toten-Troll

Løp 4: 4/11 Maihaugen, Lillehammer OK

Løp 5: 13/11 Helgøya klatrepark, Ringsaker OK

Løp 6: 20/11 Skytebanen Skreia, OL Toten-Troll

På siste løpet blir det servert kaffe og kaker, samt premieutdeling. Dette foregår innendørs.

Jan Ola Pedersen (fra venstre), Emma Pedersen Elverhøi, Henrik Bleken Rud og Maren Bleken Rud diskuterer kveldens utfordringer. (Foto: Unn Mette Kloppbakken)

Opplyst målpost. (Foto: Unn Mette Kloppbakken)

A - 4 520 m, 21 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Ove Haugereid Vang OL 40.00 8.50 2 Odin Øysteinson Østby Hamar OK 45.27 +5.27 10.03 3 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 45.31 +5.31 10.04 4 Amund Flaskerud OL Toten-Troll 47.11 +7.11 10.26 5 Jan Ola Pedersen Vang OL 49.10 +9.10 10.52 6 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 51.58 +11.58 11.29 7 Michael Sætvedt Snertingdal IF Orientering 52.22 +12.22 11.35 8 Martin Öhman Gjø-Vard OL 53.52 +13.52 11.55 9 Arne Røste Ringsaker OK 58.26 +18.26 12.55 10 Elias Skaug-Danielsen Elverum OK 1.00.12 +20.12 13.19 11 Anna-Thekla Tonjer Elverum OK 1.00.39 +20.39 13.25 12 Vanja Staff OL Toten-Troll 1.04.07 +24.07 14.11 13 Nils Harald Staff OL Toten-Troll 1.04.23 +24.23 14.14 14 Unn Mette Klopbakken Vang OL 1.06.59 +26.59 14.49 15 Erik Slettum Gjø-Vard OL 1.09.13 +29.13 15.18 16 Ane Malene Kolstad Gjø-Vard OL 1.13.14 +33.14 16.12 17 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 1.17.08 +37.08 17.03 18 Maren Bleken Rud Vang OL 1.17.10 +37.10 17.04 19 Jan Åsmund Sætaberget Vang OL 1.22.23 +42.23 18.13 B - 3 030 m, 14 startende deltakere 1 Knut Helstad Ringsaker OK 35.13 11.37 2 Tetiana Kuznetsova Vang OL 37.45 +2.32 12.27 3 Ulyana Kuznetsova Vang OL 38.47 +3.34 12.47 4 Kira Kuznetsova Vang OL 39.37 +4.24 13.04 5 Kristian Storsveen Løten o-lag 40.08 +4.55 13.14 6 Emma Pedersen Elverhøi Vang OL 42.13 +7.00 13.55 7 Elise Libak-Feiring Vang OL 43.08 +7.55 14.14 8 Berit Bergset Gjø-Vard OL 43.12 +7.59 14.15 9 Linda Therese Thorvaldsen Ringsaker OK 46.39 +11.26 15.23 10 Tormod Pedersen Ringsaker OK 46.39 +11.26 15.23 11 Line Merete Libak Vang OL 46.53 +11.40 15.28 12 Haldir Colbjørnsen Conrad Lillehammer OK 49.54 +14.41 16.28 13 Erik Grøndalen Hamar OK 53.34 +18.21 17.40 14 Erik Beitdokken Lillehammer OK 58.07 +22.54 19.10 C - 1 950 m, 6 startende deltakere Erik Haugen Ringsaker OK 38.02 19.30 Trym Løkken-Magnor Ringsaker OK 32.28 16.38 Mina Bleken Rud Vang OL 22.07 11.20 Irén Rønning Lillehammer OK 1.17.34 39.46 Esther Sørlien Stenberg Vang OL 22.03 11.18 N - 1 600 m, 3 startende deltakere 1 Oskar Johansen Vang OL 19.06 11.56 2 Balder Løkken-Magnor Ringsaker OK 34.31 +15.25 21.34 3 Sivert Pedersen Elverhøi Vang OL 36.58 +17.52 23.06





