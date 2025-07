Fosser måtte bryte

I mennenes klasse brøt vårt store håp, Kasper Harlem Fosser. Han var foran den svenske vinneren, Emil Svensk, på første meldepost. Etterhvert fikk han problemer.

– Jeg var egentlig motivert for O-Ringen, men kroppen har gått i feriemodus etter VM. Starten var grei, men merket at det gikk saktere og saktere, og jeg var «kokt i hodet». Til slutt måtte jeg begynne å gå, og da bestemte jeg meg for å komme meg til nærmeste drikkestasjon. VM ble en tøff uke, og kroppen har nok bare slått seg «vrang», sa Fosser til norsk orientering.

Marie Olaussen, beste norske med 6. plass.

Alle bilder: Stein Arne Negård

Resultater



D21 Elit, 11 150 m:

1) Simona Aebersold, IFK Göteborg Orientering, 1.13.49,

2) Venla Harju, Tampereen Pyrintö, 1.14.23,

3) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 1.14.35,

4) Hanna Lundberg, OK Renen, 1.17.28,

5) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 1.17.33,

6) Marie Olaussen, Stora Tuna OK, 1.18.20,

10) Pia Young Vik, OK Linné, 1.24.19,

11) Kristin Melby Jacobsen, OK Linné, 1.24.54,

16) Ingrid Lundanes, IFK Göteborg Orientering, 1.27.01,

19) Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.29.08,

20) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 1.29.17,

H21 Elit, 13 820 m:

1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 1.23.33,

2) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 1.24.41,

3) Max Peter Bejmer, Malungs OK Skogsmårdarna, 1.25.30,

4) Simon Imark, Tullinge SK, 1.25.55,

5) Gustav Bergman, OK Ravinen, 1.26.39,

6) Axel Granqvist, OK Ravinen, 1.27.57,

16) Kornelius Kriszat-Løvfald, OK Linné, 1.33.14,

20) Anders Vestøl, NTNUI, 1.35.29,