Dette var den 19. utgaven av løpet som arrangeres til minne om en av Namsos mest betydningsfulle ildsjeler innen langrenn og langdistanseløping og en av initiativtakerne til opprettelsen av Namdal løpeklubb, Kjell Halvarsson.

84 løpere deltok i årets utgave av det 4,7 km lange løpet som går over byens to bruer over elva Namsen. Det ble en hard kamp om seieren i dameklassen der Kathrine Hovd (Namdal løpeklubb) stakk av med seieren foran Linnea C. Øyesvold (Overhalla IL). I herreklasse var unggutten Odin Fossheim overlegen.

Alle klassevinnere Brurunden - Kjell Halvarsons minneløp 2025 (fra venstre): Tobias Bergslid, Ole Vars Danielsen, Henrik Solhaug, Odin Fossheim, Vera Eliasdottir, Ole Leirvik, Linnea Øyesvold, Kathrine Hovd, Stine Sjursen og Anne Melgård. (Foto: Håvard Jakobsen)

Menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Odin Fossheim Namdal løpeklubb Gutter 15-17 år 0:15:28 2 Ole Oskar Vars Danielsen Namdal løpeklubb Menn 35-49 år 0:16:26 3 Tobias Bergslid Namdal løpeklubb Menn 23-34 år 0:16:35 4 Ole Leirvik Namdal løpeklubb Menn 50-59 år 0:16:53 5 Bernt Kristiansen Trænløp Menn 50-59 år 0:17:13 6 Jan Frode Kveli Namdal løpeklubb Menn 23-34 år 0:17:34 7 Thomas Derås Olsen Spillum IL Menn 35-49 år 0:17:48 8 Henrik Indermo Solhaug Spillum IL Gutter 11-14 år 0:17:59 9 Jonathan Devik Namdal løpeklubb Menn 23-34 år 0:18:18 10 Marius Paulsen Bangsund Menn 23-34 år 0:18:26 11 Lavri Kyllo Overhalla IL Gutter 15-17 år 0:18:34 12 Iver Østby Spillum IL Gutter 11-14 år 0:18:45 13 Henrik Almvik Tønsberg Gutter 11-14 år 0:18:45 14 Tomas Sandvik Namdal løpeklubb Menn 35-49 år 0:18:55 15 Stian Wiken Furnes Spillum IL Menn 23-34 år 0:19:45 16 Kristoffer Hamnes Namsskogan Gutter 15-17 år 0:19:47 17 Matheo Aakervik Westum NIL G12 Gutter 11-14 år 0:20:25 18 Alexander Falmår Alexander Falmår / Placebo Løpeklubb Menn 23-34 år 0:20:51 19 Sebastian Aakervik Westum Spillum il Gutter 15-17 år 0:20:54 20 Sigve Knappe Arsenal FC Menn 18-22 år 0:21:20 21 Aron Arntsen Spillum IL Gutter 11-14 år 0:21:53 22 Sander Aas NIL G12 Gutter 11-14 år 0:23:51 23 Jørgen Bendiksen Stjørdals Blink Gutter 11-14 år 0:24:38 24 Lukas Olsen Namdal Løpeklubb Gutter 15-17 år 0:25:01 25 Bence Johan Fossum-Flakken Namsos Turnforening Gutter 11-14 år 0:26:58 26 Ulrik Ottesen Jessheim Gutter 15-17 år 0:27:04 27 Bjørn Roger Haugan Spillum IL Menn 50-59 år 0:27:16 28 Fillip Paulsen Spillum IL Gutter 11-14 år 0:29:48

Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kathrine Hovd Namdal løpeklubb Kvinner 23-34 år 0:17:52 2 Linnea Cicilie Øyesvold Overhalla IL Jenter 15-17 år 0:17:58 3 Stine Haukø Sjursen Namdal løpeklubb Kvinner 35-49 år 0:18:26 4 Aurora Fjeldseth Namdal løpeklubb Jenter 15-17 år 0:19:17 5 Anne Kristin Melgård Namdal løpeklubb Kvinner 50-59 år 0:19:49 6 Rannveig Steinsvik Namdal løpeklubb Kvinner 23-34 år 0:20:38 7 Vilde Mari Andresen Derås Spillum IL Jenter 15-17 år 0:21:37 8 Svanhild Wågan Namsos Kvinner 35-49 år 0:21:59 9 Anita Hoddø Namdal løpeklubb Kvinner 50-59 år 0:21:59 10 Merete Røthe Namdal løpeklubb Kvinner 50-59 år 0:22:08 11 Vera Mathilde Eliasdóttir Spillum IL Jenter 11-14 år 0:22:35 12 Alva Marie Olsen Namdal løpeklubb Jenter 11-14 år 0:22:59 13 Sara Elisabet Andresen Derås Spillum IL Jenter 11-14 år 0:22:59 14 Ellen Kristin Andresen Derås Spillum IL Jenter 11-14 år 0:24:11 15 Olivia Haugan Spillum IL Jenter 11-14 år 0:24:12 16 Nora Nordmelan Namsos Kvinner 23-34 år 0:24:34 17 Henrikke Pauline Langfors Åsli Spillum IL Jenter 15-17 år 0:25:02 18 Maren Lio Namsos Kvinner 23-34 år 0:26:58

Alle resultater pr. klasse

Namdal Løpeklubbs nettsider

Namdal Løpeklubb på Facebook