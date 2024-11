I en pressemelding fra Offroad Finnmark presenteres grovskissene for neste års løypetraseer. Offroad Finnmark arrangeres i 2025 for 16. gang. Rittet regnes som verdens lengste og tøffeste terrengritt.

Datoen for neste års ritt blir 26. juli – 2. august 2025.

Finnmarksvidda, en del av Europas største villmarksområder, danner rammen for dette episke rittet som strekker seg gjennom hjertet av de vakre samiske kjerneområdene, brukt til jakt og fiske i flere tusen år. Rittet utforsker gamle postveier og stier, tett på det rike dyrelivet, og sveiper innom småsamfunn i nært samspill med naturen. I 2025 vil rittet for første gang inkludere et besøk til Sálvvošjávri i Finland – en utvikling vi ser frem til med stor entusiasme.

Grovarbeid og løypetraseer

«Grovarbeidet er fullført, og vi er nå klare til å presentere grovskissene for neste års løypetraseer,» sier traseansvarlig Jon Vidar Bull. «Vi ser stor forventning blant de påmeldte og de som vurderer å delta.»

Påmelding og prisøkning

«Påmeldingen er sterk nå før jul, med over 200 voksne deltakere allerede registrert. Det er spesielt verdt å nevne at kvinneandelen i Sparebank1 Nord-Norge OF150 er på hele 27 %, noe som er verdensledende. Vårt mål er å øke til 30 %,» legger daglig leder Kjetil Johansen til. Han understreker at prisene vil øke 18. november, så tidlig påmelding anbefales.

Unike opplevelser under midnattssol

Offroad Finnmark tilbyr et unikt fenomen: Konstant dagslys. «Rundt midnatt senker solen seg bare så vidt under horisonten og skaper et magisk lys over det arktiske landskapet,» forklarer Johansen. «Dette, kombinert med personlig service fra et stort korps av frivillige, gjør Offroad Finnmark til en helt unik opplevelse.»

Faktaboks Offroad Finnmark:

Sted: Nord for polarsirkelen i Alta, Finnmark, og Norge

Nord for polarsirkelen i Alta, Finnmark, og Norge Attraksjon: Finnmarksvidda, fjellstuene, folket.

Finnmarksvidda, fjellstuene, folket. Dato for 2025: 26. juli - 02. august

26. juli - 02. august Historie: Arrangeres for 16. gang. Startet i 2008 med fem ryttere.

Arrangeres for 16. gang. Startet i 2008 med fem ryttere. Utfordringer: Regnes som verdens lengste og tøffeste terrengsykkelritt.

Regnes som verdens lengste og tøffeste terrengsykkelritt. Deltakeropplevelser: Sykler gjennom Europas siste villmarksområder og samiske kjerneområder.

Sykler gjennom Europas siste villmarksområder og samiske kjerneområder. Lysforhold: Dagslys hele døgnet med midnattssol.

Dagslys hele døgnet med midnattssol. Distanser: 150 km, 300 km, og 700 km med varierte klatremeter.

150 km, 300 km, og 700 km med varierte klatremeter. Navigering: Deltakere navigerer selv med GPS.

Deltakere navigerer selv med GPS. Nye traséer hvert år: For å skåne naturen og gi nye opplevelser.

Våre ritt:

Entreprenør Harald Nilsen OF Barneritt

Hast-Nord OF20 km Folkeritt

Coop Finnmark OF 30/50 km Ungdomsritt

Sparebank1 Nord-Norge OF150 km Solo

SmartDok OF300 km Solo og Team

Ishavskraft OF700 km Solo og Team

For mer informasjon, besøk: www.offroadfinnmark.no



Løype for OF150

Løype for OF300

Løype for OF700.