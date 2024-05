Pressemelding fra Midnight Sun Marathon:



London Marathon har 900 000 som registret seg som interessert i å delta, mens det bare er plass til 50 000 deltakere. Ca. 840 000 er med på lotteri for å få startplass i London. Holmenkollstafetten som gikk for halvannen uke siden, hadde rundt 70 000 deltakere og er med det av løpene i verden med flest deltakere. Stockholm Marathon melder om stor interesse og er snart fulltegnet.

Midnight Sun Marathon (MSM) går for ny deltakerrekord og har allerede passert 5000 påmeldte. Under MSM kan du velge mellom flere ulike distanser. Mizuno halvmaraton- og maratondistansen er svært populære, og påmeldingene kommer ofte tidlig til de to lengste distansene. Maratonløpet regner vi med blir fullbooket i løpet av denne uka, og halvmaraton regner vi med også når maksgrensen innen kort tid.

Til Coop Mila, iTromsø Mini-maraton og barneløpet kommer påmeldingene nærmere løpsdagen, men også Coop Mila begynner å fylles opp. Anbefaling er om du ønsker å sikre startplass for årets løpsfest i Tromsø 22. juni, er at du legger inn påmeldingen snarest.

Årets løp blir vil ha en helt ny løype for maraton- og halvmaratondistansen. Begge distansene går nå over Tromsø brua og sørover etter Solstrandveien. Halvmaraton vender etter ca. 3 km, mens maraton går helt til Sandvika før de vender tilbake mot byen igjen.

Midnight Sun Marathon er Nord-Norges største idrettsarrangement og involverer svært mange. Formålet med løpet er å bidra til idrett- og humanitære formål. Under årets løp er det i alt over tjue ulike lag og foreninger som stiller på dugnad og dermed får bidrag til klubbkasse.

For reiselivet og næringslivet har arrangementet svært stor betydning og har en positiv verdiskaping for regionen på rundt 40 millioner kroner. Hoteller er stort sett fullbooket. Opplevelsestilbydere melder om stor etterspørsel. Det er bare å bli med på løpsfesten.



Under iTromsø Mini-maraton fylles gatene med unge sprekinger. (Foto: Midnight Sun Marathon)