Konkurransene vil gå i Leuven og Brussel i Belgia, og det er åpent for at også mosjonister kan melde seg på. Såkalte supermosjonister, som vil komme inn blant de 25 beste fra sitt land, vil telle i den utvida lagkonkurransen.

Maratonløpet vil starte i Brussel og etter 10 km løping i den belgiske hovedsetade vil løypa gå til Leuven der målstreken kan krysses. Halvmaraton og 10 km vil ha både start og mål i Leuven. Halvmaratonløpet går lørdag 12. april, mens 10 km og maraton er lagt til søndag 13. april.

Presidenten i European Athletics, Dobromir Karamarinov, begrunner nyskapningen på denne måten:

– EM i gateløp symboliserer min visjon om en idrett som virkelig er for alle. Ung og gammel, mann og kvinne, rask og sein, stor og liten, elite og amatør vil konkurrere sammen og samtidig i masseløp på maraton, halvmaraton og 10 km med rangering både totalt og nasjonalt, uttalte Karamarinov til arrangøren. Han utdypet videre:

– I for lang tid har friidrett blitt sett på som en marginal aktivitet, forbeholdt kun de superspreke og talentfulle. Alle barn, og et økende antall voksne over hele vårt kontinent, deltar i friidrett hver dag i form av rekreasjonsløping. Likevel ser mange av dem ikke på seg selv som idrettsutøvere. Jeg er fast bestemt på å bygge bro over dette gapet.

Den åpne nasjonskonkurransen avgjøres ved at nettotida til de 25 beste løperne (eliteløpere inkludert) i både kvinne- og herreklasse legges sammen. Det vil være en konkurranse på hver av distansene for begge kjønn, og landet med lavest sammenlagttid vinner.

Det vil også legges inn en snevrere lagkonkurranse der sammenlagttidene til de tre beste fra hver nasjon avgjør. Hvert nasjonale friidrettsforbund kan melde på åtte løpere og stille med seks løpere på hver distanse i både kvinne- og herreklassen.

Planen er at EM i gateløp skal gå annethvert år, og det vil si de åra det ikke arrangeres ordinært friidretts-EM. Allerede er det bestemt at EM i gateløp i 2027 skal gå i Beograd i Serbia. Også da vil det gå om våren, nærmere bestemt 17. og 18. april.



Påmelding til EM gateløp gjøres herfra



Maratonløypa som starter i Brussel og ender i Leuven, er ikke helt flat.





Karoline Bjerkeli Grøvdal er regjerende europeisk mester på halvmaraton. Det gjenstår å se om hun stiller opp i Leuven til våren for å forsvare tittelen. (Foto: Bjørn Johannessen)