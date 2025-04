Lørdagskjappen er et av de tradisjonelle vårløpene i norsk orientering og samlet i år hele 1242 løpere til start til mellomdistanse. I år var løpet lagt til kystterreng nesten helt inntil Moss sentrum. Terrenget var variert og bød på vanlig skogsorientering og en krevende skråli ned mot fjorden, spesielt avslutningen bød på utfordringer for mange.

Herrenes eliteklasse for senior var splittet i to på grunn av stor deltagelse og det ble da to vinnere: Anders Vestøl, NTNUI og Alfred Bjørnerød, Moss. I damens eliteklasse ble det seier til Marie Olaussen, Fredrikstad. Juniorklassene ble vunnet av Jenny Danevad, Fredrikstad, Sigrid Haugskott, Trollelg, Eliáš Kosák, Sandefjord og Fredrik Fet Andersen, Konnerud.

Foto: Stein Arne Negård, tekst: Bjørn Hauge

Resultater

D 21-E, 4 850 m:

1) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 40.11,

2) Helena Karlsson, Nydalens SK, 40.29,

3) Kristin Melby Jacobsen, Larvik OK, 40.57,

4) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 41.10,

5) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 42.34,

6) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø Orientering, 42.35.

H 21-E1, 6 310 m:

1) Anders Vestøl, NTNUI, 43.03,

2) Hans Petter Mathisen, Tyrving IL, 43.53,

3) Mats Eidsmo, NTNUI, 44.43,

4) Ivar Lundanes, Tyrving IL, 44.53,

5) Oskar Edvardsson, NTNUI, 45.11,

6) Wojciech Kowalski, Tyrving IL, 45.20.

H 21-E2, 6 080 m:

1) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 38.49,

2) Miika Kirmula, Kalevan rasti, 40.17,

3) Aaro Aho, Halden SK, 40.22,

4) Martin Vehus Skjerve, Frol IL, 41.06,

5) Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK, 41.44,

6) Alastair Thomas, Nydalens SK, 41.56.

D 17-18E, 3 970 m:

1) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 33.28,

2) Helene Scheele, Nydalens SK, 34.21,

3) Mathilde Rekkertbø Koren, Nydalens SK, 35.11,

4) Elise Renard, Kongsberg OL, 37.56,

5) Mie Fosshaug Weinholdt, Østmarka OK, 38.55,

6) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 39.36.

D 19-20E, 4 060 m:

1) Sigrid Haugskott, OL Trollelg, 47.35,

2) Mari Aarseth, Nydalens SK, 48.19,

3) Silje Ruud Fossheim, Asker Skiklubb, 49.53,

4) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 54.46,

5) Amalie Wathne Thingbø, Sandnes IL (Rogaland), 56.14,

6) Ingrid Pedersen Holmskau, Fredrikstad SK, 56.43.



H 17-18E, 4 540 m:

1) Eliáš Kosák, Sandefjord OK, 35.03,

2) Sondre Hafskjold, Nydalens SK, 35.22,

3) Mathias Reinertsen Leroyer, Freidig, 36.14,

4) Jacob Finstad Land, Tyrving IL, 37.53,

5) Magnus Svaland Dale, Vang OL, 38.47,

6) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 38.52.

H 19-20E, 4 840 m:

1) Fredrik Fet Andersen, Konnerud IL, 42.18,

2) Martin Bryggen, Halden SK, 42.22,

3) Sverre Sandvik, Halden SK, 42.34,

4) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 44.08,

5) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 45.01,

6) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 47.05.