Det har vært system i sakene i Troll Ski Marathon som her på starten for 95 og 120 km på Venabu. (Foto: Rolf Bakken)

- Det starta i 1994 med 12 mil og målgang på Nordseter fra langt mellom matserveringene til å bli veldig flinke på arrangement i løpet av få år. Det var 12 mil de første to årene, så 10 mil før det blei 95 km i 16 år. Deretter 12 mil siste 6 åra (men kuttet ned til 95 km et året pga. dårlig vær). Et år er det blitt avlyst pga. dårlig vær, og et år kortet ned til 70 km pga. snømangel, oppsummerer Olav som er viden kjent i miljøet for å ha stålkontroll på tall om det er årstall eller egne tider, før han kommer inn på den virkelige adelen i rennet:

- Bjørn Gjerde er den eneste som har fullført alle 26 gangene. Jeg har fullført lengste distanse 25 ganger, men jeg måtte gi meg i fjor pga. 40 cm nysnø og for mye klabber da rubb var tingen, forklarer om han sin eneste exit i Troll-løypa fra Venabu til Sjusjøen.

Ingen over og ingen ved siden! Olav Brunstad og Bjørn Kåre Gjerde som begge har stilt til start på Venabu 26 ganger. (Foto: Rolf Bakken)

- Det blir utrolig rart ikke å ha det som årets mål og trene mot. Da blir Birken mitt skimål i år, og jeg er allerede påmeldt i det som blir mitt siste år i klassen 65-69 år. Troll har vært den ultimate utfordringen pga. lengden, og også det fineste løpet pga. høyfjellet og naturen, erklærer han og har mange medsammensvorne med seg i den kjærlighetserklæringen.

- Jeg har gått 17 Vasalopp og 5 Grenaderløp, men Troll har vært min favoritt. Jeg vil savne løpet, men etter hvert som man blir eldre er nok Birken et renn man lettere kan gå etter fylte 70 og 80 år. Derfor er jeg takknemlig for å ha vært med på reisen og ser heller fremover til å ha Birken som en prioritet å få med meg, avslutter han i sin “nekrolog”.

Sjusjøen langrennsarena har vært et etterlengtet mål på tampen av sesongen også for artikkelforfatteren ved ti anledninger de siste 20 årene. (Foto: Rolf Bakken)

Begrunnelsene for avviklingen av rennet finner du i pressemeldingen fra arrangørene: Lillehammer Troll Ski Marathon avlyses i 2024 og avvikles etter 30 år

Martin Løwstrøm Nyenget sammen med sin overmann Håvard Hansen etter endt stakedyst på 95 kilometeren i rekordutgaven i 2015 med nesten 1000 deltakere . (Arrangørfoto)