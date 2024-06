I de fire heatene i den første runden mot semifinale på 800 meter i EM var det de tre beste i hvert heat som gikk videre, i tillegg til de 4 beste på tid. I det tredje heatet løp Ole Jakob Solbu, og han gjorde et nærmest perfekt løp. Han åpnet passe offensivt og lot seg ikke stresse av at det gled noen løpere forbi ham. På vei inn i siste sving lå han i femte posisjon, med en begynnende luke opp til de fire fremste. Men derfra og inn leverte han en kjempeprestasjon. Han økte jevnt på, og skaffet seg plass i tredje bane. Der dro han opp farten og spurtet forbi alle foran ham, og vant heatet, ganske klart.

Dermed slo han også tilbake mot dem som var negative etter hans VM-løp i fjor. Der dro han til helt fra start og ledet den første runden. Han fortalte etterpå at det var en stor opplevelse å ligge fremst i et VM-felt. Men deretter gikk tanken tom og han havnet helt sist, mens han vinket til publikum inn mot mål.

Useriøst, sa kritikerne. Slikt gjør man ikke i et VM.

Men nå slo Ole Jakob Solbu tilbake, og viste hvordan et kvalifiseringsheat skal løpes.

– Hva betydde VM-løpet ditt i fjor for det du gjorde her i dag?

– Det er morsommere å vinne løp enn å tape løp. Men likevel tror jeg at det hadde stor betydning for at jeg nå tør å løpe fort, at jeg tør åpne hardt. Jeg lærte veldig mye av VM i fjor, og så er jo dette et helt annet løp. Her er jeg i mye bedre form, kroppen har respondert godt på trening i det siste, så det var veldig bra, sier Ole Jakob Solbu.

– Er det kjekt å slå tilbake mot kritikerne fra i fjor?

– Ja, det er veldig deilig. Jeg skjønner at jeg fikk kritikk for det i fjor, men jeg lærte veldig, veldig mye av det. Det har hjulpet meg mye denne sesongen, nemlig at jeg tør å løpe fort, tør å legge meg i front. Så jeg tror det var kjempelurt det jeg gjorde i fjor jeg, selv om ikke alle er helt enige, forteller Ole Jakob Solbu på vei gjennom mixed-sonen ut fra stadion.

Tobias Grønstad var den vi hadde størst forventninger til av våre mannlige 800-meterløpere etter hans storløp i Bislett Games. Der ble det seier, ny pers og han klarte OL-kravet på 1.44,70. I dagens løp i det første 800 meter-heatet så det ut til at Tobias gikk tom for krefter i innspurten, og måtte slippe en del løpere forbi seg. Han hadde en stund et håp om å få komme til finalen på tid, men det fjerde og siste heatet kjørte for fort, og ødela det håpet.

Semifinalen for 800 meter menn går i morgen 8. juni klokken 19:50



Ole Jakob Solbu løp smart gjennom hele løpet,og slo til mot slutten,

Tobias Grønstad gjorde at godt løp i Bislett Games, men ble slått ut på første runde i EM.

Tobias Grønstad måtte innse at han heller ikke kom videre på tid.

Tobias Grønstad var skuffet over at han ble slått ut.

Resultater 800 meter - Heat 1

Rank bib Country Name Mark Q 1 810 FRA Gabriel TUAL 1:45.69 Q 2 1000 ITA Francesco PERNICI 1:45.87 Q 3 712 ESP Álvaro DE ARRIBA 1:46.03 Q 4 1090 POL Mateusz BORKOWSKI 1:46.12 5 1072 NOR Tobias GRØNSTAD 1:46.39 6 619 BEL Tibo DE SMET 1:46.71 7 935 HUN Balázs VINDICS SB1:46.84 8 1245 TUR Salih TEKSÖZ 1:47.80

Resultater 800 meter - Heat 3