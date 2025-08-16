Det ble en dramatisk avslutning i herrenes 92 km lange løp da Olle Meijer passerte Oscar Claesson med litt over en kilometer igjen til mål og vant på 6:07:39.

Didrik Hermansen la lenge an til å ta 3. plassen, men ble passert av polske Florian Pyszel på slutten. Sånn oppsummerer Didrik årets Ultravasan:

Startet rolig og følte jeg løp fornuftig på de tekniske stipartiene i starten. Ble nok litt ivrig midtveis der, men følte meg bra da. En veldig bra dag veldig lenge. Dessverre ikke lenge nok. Hadde ikke ben når det dro seg til på slutten.

Jeg skal tilbake neste år. Da skal jeg gjøre akkurat det samme i tillegg til å løpe fort i stedet for sakte på slutten.

En blid Didrik Hermansen til tross for den “sure 4. plassen" på podiet sammen med britiske Andrew Davies og den svenske storløperen Jonas Buud. (Foto: Marit Bjerknes)

I Ultravasan 45 ble det satt nye løyperekorder for både menn og kvinner ved Linus Rosdahl og Agnes Josefsson. I Trailvasan 30 forbedret Lovisa Modig sin egen løyperekord med tre sekunder, og Jesper Lundberg løp også inn til sin første seier på tre mil etter å ha vunnet Ultravasan 45 de siste to årene.

Det er kø fra start også i Ultravasan. (Foto: Vasaloppet)

Totalt tiltrakk Vasaloppets sommeruke seg over 22 000 påmeldte deltakere, hvorav 7000 var løpere.

Interessen for å begi seg ut på ultraløping «i fäders spår» er rekordhøy. Et godt mål på det er at hele 1916 løpere var påmeldt til de 92 kilometerne mellom Berga By og Mora lørdag. Etter en kjølig morgen kunne løperne nyte en fantastisk soloppgang, stigende temperaturer og en vind som blåste i retning Mora.

Det var stor svensk dominans på alle tre distanser. I tillegg til Didrik Hermansens 4. plass var Pål Åge Joten eneste norske med topp 10-plassering totalt på alle distansene med sin 8. mann på 45 km med 2:50:19. På samme distanse løp Erik Waage-Nielsen (M65) og Ingvild Aurdal (W50), begge fra Romerike Ultraløperklubb, inn til bestetid i sin aldersklasse på respektive 3:39:34 og 3:42:03. Ingvild var med det 13. kvinne i mål på 45 km.

Mads Buhaug fra Øyer-Tretten IF var nest beste norske på Ultravasan 90 med 7:19:07 og 13. plass. Gina Elisabeth Mathisen fra Brandbu IF var beste norske på fulldistansen med 8:46:26 og 15. plass, snaut en time etter den totalt suverene polske vinneren som hadde en halv times vinnermargin.

Vinner Olle Meijer sammen med kranskullan. (Foto: Vasaloppet)

Herrepallen på Utravasan 90. (Foto: Marit Bjerknes)

Topp 10-resultater:

Ultravasan 90 Herrer

1 Meijer, Olle (SWE) Hälle IF, 6.07.23

2 Claesson, Oscar (SWE) IKHP Huskvarna, 6.08.19

3 Pyszel, Florian (POL) Brooks, 6.14.22

4 Hermansen, Didrik (NOR) Oslo, 6.15.44

5 Davies, Andrew (GBR) New Balance, 6.20.53

6 Buud, Jonas (SWE) IFK Mora, 6.25.46

7 Anfält, Erik (SWE) Örebro AIK, 6.36.46

8 Jarbeck, Martin (SWE) FK Studenterna, 6.54.38

9 Eklund, Daniel (SWE) Stadium, 7.06.48

10 Martinsson, Björn (SWE) Vänersborgs AIK, 7.07.15



Ultravasan 90 Damer

1 Stelmach, Dominika (POL) Prandeso Sp., 06.54.59

2 Sjögren, Susanna (SWE) Falun, 7.24.57

3 Aho, Hanna (SWE) Navåsens FK, 7.25.51

4 Ericsson, Ellinor (SWE) Umara Sports club, 7.28.28

5 Haas, Hedwig (SWE) Uppsala, 7.56.08

6 Löfgren Miracolo, Sophia (SWE) Yxlan, 8.08.30

7 Sundquist, Moa (SWE) Sportcity Skellefteå, 8.15.05

8 Bygdell, Johanna (SWE) Öbacka LK, 8.22.52

9 Westin, Annika (SWE) Täby IS, 8.24.41

10 Ring, Lisa (SWE) IK Akele, 8.25.38



Ultravasan 45 Herrar, 45 km

1 Rosdahl, Linus (SWE) Hässelby SK, 2.32.22

2 Karlsson, Simon (SWE) Örebro, 2.32.40

3 Ekvall, Mikael (SWE) Frändefors, 2.37.58

4 Olsson, Elov (SWE) Gävle, 2.43.34

5 Karlsson, Isac (SWE) Tranemo IF Skidklubb, 2.47.24

6 Lundegård, Andreas (SWE) Stockholm, 2.47.35

7 Johansson, Erik (SWE) Katrineholms SK FK, 2.49.39

8 Joten, Pål Åge (NOR) Åbogen, 2.50.19

9 Nilsson, Marcus (SWE) Lulekamraterna, 2.50.28

10 Ingberg, Andreas (SWE) Örebro AIK, 2.54.13



Ultravasan 45 Damer

1 Josefsson, Agnes (SWE) Vallentuna FK, 2.53.19

2 Lech, Erica (SWE) Örebro AIK, 3.06.39

3 Erneby, Eva-Maj (SWE) Västerås FK, 3.08.57

4 Ekvall, Sofie (SWE) Vänersborgs AIK, 3.17.28

5 Hellström, Anna (SWE) Sollentuna, 3.18.37

6 Brzuchalska, Weronika (SWE) Hälle IF, 3.25.18

7 Kugelberg, Ebba (SWE) FK Studenterna, 3.25.27

8 Gibrand, Malin (SWE) FK Studenterna, 3.27.08

9 Höckert, Hanna (SWE) Växjö, 3.36.02

10 Wallin, Maria (SWE) Ås, 3.38.44



Trailvasan 30 Herrar, 30 km, Oxberg–Mora, 2025-08-16

1 Lundberg, Jesper (SWE) Hunflens LS, 1.41.18

2 Andersson, Simon (SWE) Falu Rödfärg Ski Team, 1.41.30

3 Roos, Daniel (SWE) Attunda OK, 1.51.43

4 Andervang, Tobias (SWE) Borås Löparklubb, 1.55.15

5 Persson, Tobias (SWE) JTS Ekonomitjänster, 1.57.21

6 Sunnerberg, Stefan (SWE) Brudpiga RK, 1.58.36

7 Andersson, John (SWE) IK Fryken, 2.02.29

8 Grudd, Christoffer (SWE) IFK Mora SK, 2.03.48

9 Vikström, Jonas (SWE) IFK Mora, 2.03.54

10 Nordgren, Marcus (SWE) Elsene, 2.07.23



Trailvasan 30 Damer, 30 km

1 Modig, Lovisa (SWE) Torsby, 1.57.14

2 Fjällstedt Oljans, Barbro (SWE) Säter IF FIK, 2.00.45

3 Skarp, Cornelia (SWE) IFK Mora Friidrott, 2.04.01

4 Rønnevik, Veslemøy (NOR) Sportsklubben Vidar, 2.08.23

5 Rosdal, Kajsa (SWE) Tisdagsklubben Örebro, 2.13.46

6 Jansson, Sandra (SWE) Karlstad, 2.14.03

7 Turesson, Minna (SWE) OK Renen 2.16.56

8 Tryggveson, Ida (SWE) Uppsala, 2.19.00

9 Fallberg, Elin (SWE) Mora, 2.19.36

10 Forsberg, Malin (SWE) Mora, 2.19.58

Alle resultater

Vasaloppets nettsider

Vasaloppets Facebookside