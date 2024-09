Omlegging med ny vending for halvmaraton

I år er både start- og vendepunktet for halvmaraton flyttet. Starten går nå fra Drammenshallen, i samme område som Drammen10K på våren, noe som sikrer en mer direkte åpning på løpet uten trengsel. Deltakerne unngår den tidligere s-svingen rett etter start, og kan dermed sette tempo fra første steg. Målgangen skjer på friidrettsbanen, men i år løper man kun de siste 200 meterne på banen - en endring fra de tidligere 700 meterne, som ble opplevd som trange når mange løpere skulle krysse målstreken samtidig.

Løpesjef André Hjorteseth uttaler til Drammens Tidende:

- Runden er den samme, men startpunktet er flyttet, og vendepunktet er flyttet 200 meter i retning Mjøndalen.

Vendepunktet i halvmaratonløypa er også flyttet. Tidligere var vendingen i rundkjøringen ved RSA Bil, men nå blir den satt 200 meter lenger ut i traséen. Dette gir deltakerne mer rom, selv om vendingen blir noe krappere. Løypa, som i år går gjennom den raske 10-kilometeren to ganger, har kun 22 høydemeter og er kjent for å være en av de raskeste i Norge.





Løypekart Drammen halvmaraton.

Kapasitetsutfordringer og løsninger

På grunn av økningen i antall deltakere fra i fjor, med nesten 5000 påmeldte, måtte arrangørene finne nye løsninger for å takle kapasitetsutfordringene. I fjor var det 3500 løpere som fullførte løpet, og med flere påmeldte i år var det nødvendig å endre både løype og målgang for å sikre en god flyt. Opprinnelig var det planlagt å bygge en bru over friidrettsbanen for å løse kapasitetsproblemene, men dette viste seg å være for kostbart. Dermed ble traséen justert for å sikre en smidig gjennomføring uten unødvendige kostnader.



Ny femkilometer

For de som ønsker en kortere utfordring, introduserer Drammen Halvmaraton en helt ny femkilometer i år. Starten går fra Blichs parkeringshus, og deltakerne vil løpe tre runder på en 1500 meter lang sløyfe før de når målstreken ved Drammenshallen. Ifølge Hjorteseth er denne traséen «paddeflat og super-lettløpt», og den gir en fantastisk mulighet for løpere som ønsker å utfordre sin egen hastighet.





Løypekart 5 km.



Fra 5 kilometeren i 2022. (Foto: Samuel Hafsahl)



RUN365 Expo og fellesskap

Drammen Halvmaraton arrangeres i forbindelse med RUN365 Expo, Norges største løp og livsstilsmøte, der deltakerne kan hente startnumre, utforske spennende stander og få gode tilbud på produkter innen løp og sunn livsstil. Dette er en flott mulighet til å møte andre løpere og samle inspirasjon både før og etter løpet.



