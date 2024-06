Det er mulig å melde seg på helt fram til onsdag ettermiddag den 5. juni.



I år stiller arrangøren med fartsholdere på alle tre distanser.



Starttider:

3 km (start utenfor Telenor Arena, målgang inne i Telenor Arena)

Kl 17.30: < 12 min

Kl 17.32: 12-15 min

Kl. 17.34: 15 min<

5 km (start utenfor Telenor Arena, målgang inne i Telenor Arena)

Kl 18.15: <20 min

Kl 18.17: 20-27 min

Kl. 18.19: 27 min + og spaserklasser på 5 og 10 km

10 km (start utenfor Telenor Arena, målgang inne i Telenor Arena)

Kl 19.15: <38 min

Kl 19.17: 38-42 min

Kl 19.19: 42-45 min

Kl 19.21: 45-48 min

Kl 19.23: 48-51 min

Kl 19.25: 51-54 min

Kl 19.27: 54 min<

Etteranmelding og henting av startnummer onsdag skjer i Telenor Arena fra kl. 15.00.

Tirsdag, (som dagene før) kan startnummeret hentes hos Anton Sport i Fornebu S kjøpesenter (2. etasje)



Påmeldingsside!



Les Fornebuløpets magasin med nyttig info om årets løp



Som vanlig er det mange som vil løpe alle tre distansene, dvs. 18 km til sammen. Antallet som vil løpe trippelen har passert 100. De kan fritt velge starttider på de tre distanene. For å få lengst mulig pauser så velger de fleste å starte først på 3 km, så tidlig på 5 km og så kanskje noen senere på 10 km.



Samleside på kondis.no med reportasjer fra alle utgaver av Fornebuløpet



Start 10 km i 2023: Starten skjer rett utenfor Telenor Arena. (Foto: Samuel Hafsahl)



I idylliske omgivelser: Store deler av Fornebuløpet går i parkmessige områder. (Foto: Kjell Vigestad)



Sommerløp: Det er nesten alltid nydelig vær under Fornebuløpet, men likevel ikke for varmt siden løpet går om kvelden! I bakgrunnen ser vi det gamle kontrolltårnet fra den gang Fornebu var landets hovedflyplass. (Foto: Kjell Vigestad)