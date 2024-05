Pressemelding fra IL Jutul:



På bare 2 kilometer skal 230 høydemetre forseres i skog og ulendt terreng i den stupbratte fjellsiden i Bærum. Dette er løpet som setter både lår og viljestyrke på en alvorlig prøve, og premien er melkesyre og en aldeles fantastisk utsikt på toppen.

Sterke rekorder

Historien bak Kantebakk er egentlig ganske spesiell. Navnet stammer fra den tiden da man drev med hogst i skogen på toppen av Ramsåsen, og for å få tømmeret ned, så «kantet» man det ned over fjellsiden – og derav navnet Kantebakk!

Det er med andre ikke en ny sti man skal kjempe seg opp her, men om det blir en ny rekord – det er vi ganske spente på. De magiske tidene som skal slås, er det Tuva Toftdahl og Øystein Sylta som står for. For kvinnene betyr dette at man må opp på under 13 minutter og 34 sekunder, mens herrene må bruke mindre enn 11.24. Det høres kanskje ikke så tøft ut, men vi kan love at dette er lynraskt!

Løpet er på ca. 2 km med start på Jordbru 185 moh og målgang på Ramsåsen 405 moh, noe som gir en gjennomsnittlig stigning på 11,7 prosent. Starten for konkurranseklassen går klokka 18.30 mandag 10. juni, og det er også tur-/trimklasse uten tidtaking med start klokka 18.00.

En flott utsikt over store deler av Bærum venter løperne når klyvinga opp Kantebakk er unnagjort. (Foto: arrangøren)