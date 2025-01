Hva er innendørsorientering

I Sverige har innendørsorientering blitt arrangert i en årrekke allerede, men det er ganske nytt her i Norge. De fleste forbinder nok orientering med løping i skog og mark, og kan være fristet til å tenke at innendørsorientering er lett. Flere erfarne orienteringsløpere har sett seg nødt til å bryte rett og slett fordi de har valgt seg for vanskelig løype, kan løpsleder Ole Kristian Bangås fortelle.

Blid orienteringsløper i farta. (Foto: arrangøren)

I skogen foregår alt på ett plan, men i innendørsorientering foregår løpet på flere plan. Orienteringssporten har bokstavelig talt fått en ny dimensjon. I tillegg legges det inn sperringer som for eksempel kan dele en korridor i to, og noen steder er det enveiskjøring. Normalt sett er det en smal sak å gå over gangen til et annet klasserom, men når skolen er rigget for orienteringsløp kan det bety at du må ta i bruk flere etasjer for å komme deg fram. Hvis neste post i etasjen over deg, så kan det fint tenkes at den eneste mulige veien dit gjør at du må løpe ned en etasje først.