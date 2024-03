Med 100 påmeldte på 500 km solo og 18 lag på 500 km team var den lengste distansen allerede fulltegna, men det er nå åpna opp for 50 nye startplasser i den individuelle konkurransen. Arrangøren vurderer søknadene i den rekkefølgen de kommer, og ved fulltegning vil det bli oppretta venteliste.

Med tanke på løpets lengde, kuperthet og mange utfordringer ønsker arrangøren at de som stiller til start, er så godt trent at de kan klare å komme til mål under maksimaltida på 224 timer, noe som vil si 9 døgn og 8 timer.

– Vi ønsker at deltakerne skal være best mulig forberedt for å øke sannsynligheten for gjennomføring av Oslo Bergen Trail. Derfor arrangerer vi fagseminarer med aktuelle temaer, som en hjelp for løperne under forberedelsene. Vi arrangerer neste seminar på Akershus festning i Oslo 20. mars klokka 18-21, forteller løpsleder Mona Kjeldsberg til Kondis.

– Seminaret vil være matnyttig for alle som løper ultraløp. Temaer denne gang er styrketrening, utholdenhetstrening og suksessfaktorer for gjennomføring, legger hun til.

Flere fagfolk og erfarne ultraløpere vil delta på seminaret som også vil streames. Det koster 100 kroner å delta enten en møter opp fysisk på Akershus Festning i Oslo eller ser det via skjerm, men de som møter opp, får en matbit på kjøpet.

Oslo Bergen Trails 2025 har også kortere distanser på programmet. 300 kilometeren går fra Vasstulan til Bergen, 120 kilometeren fra Voss til Bergen og 37 kilometeren fra Gullbotn til Bergen. På 300 kilometeren er det plass til maks 50 løpere, mens det i begge de to korteste distansene er tak på 75 løpere.

Oslo Bergen Trail går 3.-12. juli 2025, og mer info finnes på løpets heimeside.





Entusiasme er ingen ulempe når en skal løpe helt fra Oslo til Bergen. (Foto: arrangøren)