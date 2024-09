Med samtlige distanser utsolgt, ligger alt til rette for at lørdag 21. september blir en løpsfest av de sjeldne i Oslos gater. 23000 løpere er ventet til start på en av distansene. I tillegg har det blitt bedre muligheter for publikum til å heie på sine kjære.



Nyheter i løypa: Paraderunde for deltakerne på Bislett stadion

Den store nyheten i år er at "klatreetappen" opp til, og rundt, St. Hanshaugen er borte. I stedet skal løperne nå innom Bislett stadion, hvor det blir lagt opp til en skikkelig folkefest. Her kan publikum følge løperne fra tribunen mens de løper en runde inne på stadion. Perfekt for venner og familie som vil heie på sine løpehelter. Halvmaratonløperne skal innom én gang, mens maratonløperne får besøke Bislett to ganger. Endringen gir en mildere stigning enn tidligere år og er samtidig mer publikumsvennlig.



Reportasje, bilder og video kan du finne på kondis.no etter arrangementet 🌟



10 for Grete: Løpet for alle

10 for Grete er en populær distanse under Oslo Maraton og starter kl. 16.20. Løpet har fått sitt navn til ære for løperlegenden Grete Waitz, og passer både for de som løper sitt første løp og de mer erfarne som ønsker en rask 10 km. For å hjelpe deltakerne til å nå sine mål, vil det være fartsholdere for følgende tider: 40, 45, 50, 55 minutter, samt 1 time og 1 time 5 minutter. Med en forventet stor deltakelse og høyt engasjement blant både deltakere og publikum, ligger alt til rette for en minnerik opplevelse.





Starten går for 10 for Grete i 2023. (Foto: Runar Gilberg)





Løypa i 10 for Grete.



Halvmaraton: Fullbooket på rekordtid

Halvmaratonet har i år opplevd en enorm pågang og ble utsolgt allerede 8. juli, betydelig tidligere enn foregående år. Løpet starter kl. 13.30, og det vil være fartsholdere for åtte forskjellige tider, fra 1.30 til 2.30. Den nye løypa tar deltakerne med gjennom noen av Oslos mest ikoniske områder, og med passeringspunktet på Bislett stadion kan man forvente et løft i både stemning og motivasjon.





Fornøyde fartsholdere i mål 2023. (Foto: Runar Gilberg)





Halvmaratonløypa 2024.



Maraton: To ganger innom Bislett stadion

Startskuddet for maraton går kl. 09.25, og deltakerne skal ut på en 42 kilometers runde som nå inkluderer to passeringer på Bislett stadion. Fartsholderne vil være tilgjengelige fra 3.00 til 5.30, slik at løperne kan finne en gruppe som passer deres nivå. For mange er Oslo Maraton en unik mulighet til å teste sine grenser, og i år blir det ekstra stas å være med når man kan oppleve den nye løypa og stemningen på Bislett.





Det blir minst like mange løpende gjennom Oslos gater som tidligere. Her fra starten på maraton i 2023. (Foto: Samuel Hafsahl)



Maratonløypa (halvmaratonløypa x 2)



Løpsfest med rekordoppslutning

Interessen for årets Oslo Maraton har vært enorm. I år var det rekordtidlig utsolgt for både halvmaraton og 10-kilometeren, og det er ventet mange mennesker langs løypa. Løpsleder Edwin Ingebrigtsen har tidligere uttalt at de lett kunne solgt flere tusen startplasser til om det hadde vært plass.

Med så mange påmeldte og en helt ny løype, er det ingen tvil om at Oslo Maraton 2024 blir en løpsfest for både deltakere og publikum. Husk å beregne god tid hvis du skal ferdes i sentrum denne dagen, da flere veier vil være stengt og trafikken påvirket.

Ta med familie og venner og bli med på festen – enten du løper selv, heier fra Bislett eller bare nyter stemningen i Oslos gater!