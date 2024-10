For tredje året er start og mål i Ottestad Idrettspark med gode fasiliteter med kafè og bevertning i klubbhuset, garderober med dusjmuligheter og parkering i tilknytning anlegget.

Dette arrangementet samler både bredden og løpere av topp nasjonalt kaliber fra ulike idretter langs Ottestadstien – en perle av en tursti som slynger seg gjennom kulturlandskapet, med skogteiger, åkerlandskap og fantastisk utsikt over Mjøsa.

Fra løypa som går parallelt med E6 et lite stykke halvannen km før mål. (Foto: Stein Arne Negård)

- Løpsfestivalen passer både for utøvere som enten er inne i avslutningsfasen av løpe- eller orienteringssesongen eller som en perfekt oppkjøring til skisesongen som står for døra. Tidligere har kjente langløpere som Andreas Nygaard og Morten Eide Pedersen vært på pallen i dette terrengløpet og brukt dette som en hardøkt på høsten, sier løpsleder Preben Aurmo Haugen i Ottestad IL.

- Terrengløp er ikke min spesialitet, men en artig og enkel måte å få høy puls samtidig som beina ikke blir totalt ødelagt. Jeg tar det som en god hardøkt uten å ta ut maks, sa Nygaard om sin deltakelse på Ottestadstien og er full av lovord om løypa:

- Ottestad Rundt imponerte! Lettkupert løype på mye sti i fine omgivelser. Jeg kommer gjerne tilbake, sa langløpskongen etter sin 2. plass i 2022.

Andreas Nygaard ved Norsk Utvandrermuseum ca. 2 km før mål i 2022. (Foto: Stein Arne Negård)

Men dette er ikke bare for de som jakter pallplasser og løyeprekorder. Dette er også arrangementet for de som ønsker å ha på seg startnummer for å utfordre seg selv litt eller gjøre noe hyggelig sammen med gode venner, kollegaer eller naboer. Med to ulike distanser er det noe for enhver smak og ulike aldersgrupper. Man kan også velge om man ønsker å delta med eller uten tidtaking.

For barna er det også muligheter til å prøve seg på terrengløp på stadionområdet.

Ottestad Rundt 17 km:

Ottestad Rundt starter fra Idrettsparken, men kommer fort ut i selve Ottestadstien og følger den ned til Atlungstad golfbane. Derfra går det oppover til Ottestadhallen, før løypa går ned mot Mjøsas bredder igjen og løpet avsluttes med en stigning fra Åkershagan og opp til idrettsparken igjen. Målgang er foran hovedtribunen på tartandekket i Idrettsparken. Løypa måler 17 km. I fjor ble det notert nye gjeldende løyperekorder for begge kjønn i denne traséen, og det blir spennende å se hva utøvere som f.eks. Sigurd Ruud Skjeseth fra FIK Orion legger opp til i år. Romedølen debuterte for noen uker siden på halvmaraton i København med den sterke tiden 1.06.25.

Løyperekorder:

Ola Korbøl Ottestad IL 57.32,7 2023 Ragnhild Haukåen Sør-Vekkom Lauparlag 1.09.11,6 2023

Ottestad-bosatte Ola Korbøl da han satte rekorden i fjor på 57.32 i dagens løype i Ottestad Rundt. (Foto: Pål-Erik Langøigjelten)

Spenst-løpet 5 km:

Spenst-løpet følger deler av Ottestad Rundt med samme start og målgang. Løypa går i variert terreng med sti, grus og asfalt som underlag.

Løyperekorder:

Ola Dåsnes Vang Skiløperforening 16.45,6 2023 Tea Sætereng Sportsklubben Vidar 20.35,9 2022

Ola Dåsnes har vunnet 5 kilometeren i Ottestad Løpsfestival to år på rad - og begge gangene foran Mathias Hoelsveen. (Foto: Stein Arne Negård)

Sport1-sprinten 0,4 - 1,0 - 1,8 km:

Barneløpet Sport1-sprinten går i umiddelbar nærhet av idrettsparken med differensierte lengder fra 400 m for aldersgruppen 0-7 år, 1 km for 8-9 år og 1,8 km for 10-13 år.

Påmelding og deltakerliste NB! Ved påmeldingen innen søndag 20.10 sparer du 50 kr på startkontingenten!

Løypekart i Garmin Connect

Ottestad ILs nettsider

Ottestad løpsfestival på Facebook