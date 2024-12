(Alle foto: Stein Arne Negård)

Løpere samlet før start.

Utdeling av kart.

Kart: Lierberget, målestokk 1:7500, 5 m ekvidistanse. Kartet er synfart i 2021, 2023 og 2024.

Terreng: Terrenget består av åpne områder og høydekurver, samt noe mer diffuse områder. Det er til tider veldig bratt, men løpbarheten er god. Noen deler av kartet kan se litt annerledes ut enn det pleier. Det er lite til ingen snø i terrenget, men det kan komme noen centimeter frem mot løpet.

Klasser og løypelengder:

Klasse Nivå Løypelengde Stornisse A 6,5 km Mellomnisse A 4,3 km Smånisse B/C 2,4 km Mininisse N 0,9 km

Første som stempler i mål i hver klasse, vinner. Det var litt snø i terrenget og diffust enkelte plasser, så det ble litt "nissing rundt om kring". Sånn det pleier på dette løpet.

De beste nissene:

Stornisse: Ove Haugereid

Mellomnisse: Mari Sørlien Stenberg

Smånisse: Jonas Schulthess

Mininisse: Alle fem vinnere.

Premier: Premie til alle nissebarn opp til og med 16 år. Premie til beste nissemor og nissefar i hver klasse.

Kostymekonkurranse: De siste årene har det vært få nisseluer å se på start. I år håper vi å endre på dette! Det blir en ordentlig fin premie til beste og mest kreative julekostyme.

Juryen består av utvalgte ungdommer i Vang. Det som blir lagt vekt på er:

• Kreativitet

• Originalitet

• Gjennomførelse

• At man løper hele løypa med kostymet

Det blir 2 minutter tidsstraff for alle som ikke har på seg noe julete, så her er det rom for å være kreative!

Tone og Pål stilte i fine kostymer.

Ove Haugereid vant Stornisse-løypa.

Aksel Tonjer Fingarsen ble nr. to i Stornisse.

Vegard Ølstad Dalberg inn til 3. plass i Stornisse.

Sofie Johansson var beste kvinnelige Stornisse.

Alle premievinnere samlet.

Vinneren av beste kostyme.

De unge i Vang OL som arrangerte Nisse-o-løpet.

Alle resultater, kart med løyper i Livelox (Endelige resultater kommer - litt feil i liveresultatene)