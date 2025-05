Værgudene leverte strålende sol og fine løpsforhold, men en del vind gjorde det tungt for de som løp 5 og 10 km.

Det er fantastisk artig at hele 80 unger møtte opp til barneløpet på ca. 1,7 km rundt travanlegget. Alle fikk medaljer i Svorkmo/NOIs sorte og hvite farger og premie fra Varig Orkla Forsikring da de løp over mål. Gleden og entusiasmen hos barna er det morsomste med hele arrangementet.

På 5 km deltok det 91 løpere, som er en god økning fra fjoråret. I tillegg løp 18 løpere 10 km, som var ny distanse for året. Dame- og herrevinner på begge distanse mottok løpesko fra Mizuno Norge og Intersport Orkanger OTI. Arrangøren er strålende fornøyd med å ha et tresifret antall løpere til start for første gang. Det er kapasitet for flere og man jobber for å gjøre forbedringer rundt arrangementet fra år til år.

Nytt av året var en konkurranse der man ønsket å premiere bedriften med flest til start på 5 og 10 km. Her var det litt tynn deltakelse, men Thamshavn BIL hadde tre påmeldte. Det premieres med et gavekort på 2000 kr på restauranten Den Hvite Hesten sponset av Varig Orkla Arena. Arrangørene oppfordrer flere bedrifter til neste år å bruke løpet som en utfordring og sosial happening for sine ansatte.

Kjersti Ervik fra Hommelvik ble beste kvinne på 10 km.

Resultater for Varig Orkla Forsikring-løpet 10 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 211 Trond Ørjan Eide Svorkmo N.O.I. M35-39 32:00 2 207 Torleif SYRSTAD Lundamo IL M23-34 33:12 3 209 Jo-Inge Sandvik Svorkmo N.O.I. M23-34 33:30 4 82 Alf Bjørnar Bertnum Bratsberg IL M35-39 35:57 5 203 Andreas Lystad Svorkdal Svorkmo N.O.I. M23-34 38:13 6 201 Odd Ivar Sletvold Svorkmo N.O.I. M45-49 38:26 7 215 Pål Kleveland Bratsberg IL M35-39 39:23 8 216 Marius Folde LER M40-44 43:32 9 205 Andreas Larssen Svorkmo N.O.I. / Svorkmo NOI M23-34 47:29 10 206 Kjetil Schive Orkdal IL M35-39 49:24 11 217 Per Brandvik Sintef Ocean M60-64 52:25 12 210 Kenneth Pedersen Hopstad Hovin IL M40-44 54:41

Trond Ørjan Eide, Svorkmo NOI vinner av 10 km.

Resultater for Varig Orkla Forsikring-løpet 10 km menn:

Starten på barneløpet.

Resultater for Varig Orkla Forsikring-løpet 5 km kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 29 Mari Steinkjer Øyen Bratsberg IL K23-34 17:39 2 5 Ingrid Lunde Steen Bratsberg IL K40-44 17:49 3 9 June Nilsen PIL / Bratsberg IL K23-34 18:16 4 72 Ida Ervik Raaness Oslo K23-34 19:42 5 19 Mathilde Klungland Ljøkjel Svorkmo N.O.I. K23-34 19:47 6 7 Anita Kvam Bratsberg IL K40-44 20:11 7 3 Kristine Karlsrud Bratsberg IL K23-34 20:23 8 84 Heidi Stokka Skullerud Trondheim & Omegn Sportsklubb K40-44 20:24 9 34 Ingvild Saksvik-Lehouillier Bratsberg IL / Ntnu K40-44 20:45 10 50 Marion Steigedal Svorkmo N.O.I. K40-44 20:59 11 94 Ingebjørg Sande Svorkmo N.O.I. K23-34 21:08 12 69 Eira Ovesen Team Ovesen K14-15 21:54 13 73 Tone Liabø Singsås IL K23-34 22:06 14 95 Mari Wold Orkanger K45-49 22:10 15 77 Trine Lilleås Meldal Sportsklubb K35-39 22:17 16 66 Merete Elvan Bratsberg IL K35-39 22:18 17 46 Siri Maria Reppe Svorkmo K35-39 22:24 18 41 Inger Elisabeth Grønningen Lensvik IL K45-49 23:13 19 79 Karoline Roaldsen Sætre Fannrem K35-39 23:46 20 44 Anne Mari Bjørnstad Lensvik IL K50-54 24:06 21 96 Lena Nordtvedt Sistranda K23-34 25:06 22 23 Catherine Mwikaria Solem Stadsbygd K55-59 34:59

Spurtoppgjør på 5 km mellom Tommy Bangjord Hove, Strindheim IL og Henning Halvorsen Offigstad, Bratsberg IL.

Resultater for Varig Orkla Forsikring-løpet 5 km menn: