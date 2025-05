Nydelig vær preget store deler av landet denne helgen. På lørdag var det feststemning med nasjonaldagsfeiring, og søndag ble det like god stemning i finværet under Perseløpet. Denne gangen var det 5 km og 10 km som stod på menyen, samt et barneløp på 2,39 km. Og perser ble det - hele 44 i tallet, noe som tilsvarer 42,3 prosent av deltakerne.

Kjente sprekinger til start

Det var mange kjente tilstede på Eidsvoll denne fine søndagen. NRKs kommentator Jann Post hadde tatt med seg store deler av familien på løp, og stilte selv som hare for sønnen Syver på fem-kilometeren. Begge klokket inn i mål på 20.58. Pappa Post la på en relativt rask 11 kilometer rett etterpå, og fikk mye ut av treningsdagen.

En annen som stilte opp sammen med familien var Thomas Alsgaard. Hans kone løp 10 kilometer, mens datteren Maria og Thomas selv hadde valgt 5 km. Sistnevnte løp i mål på 19.49.



Her ser vi skikongen Thomas Alsgaard i rygg på 15-år gamle Balder Lindkvam-Nakkeid fra Sørumsand. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Mathias Nipen og Flora Pregun vant 10 kilometeren

Det var Oslo-mannen Mathias Nipen som var raskest av alle på den lengste distansen denne dagen. Han løp på 35.17. Marcus Mauricio Knudsen fra Nesodden IF tok andreplassen med 35.49, mens Thomas Nipen fra Koll IL løp inn til ny pers på 35.54.

I kvinneklassen var det ungarske Flora Pregun som løp raskest. Hun misset akkurat sub 40, og løp i mål på 40.01. Dette var pers, og neste gang klarer hun sikkert den berømte 40-minuttersgrensen. Nina Jørgensen fra Øvrebyen Idrettsfag tok andreplassen med 41.46, mens Signe Kristensen ble nummer tre med 41.56. Ny pers.



Ungarske Flora Pregun er ei bereist dame, og 18 mai hadde hun funnet veien til Eidsvoll og Perseløpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Knut Borkholm og Silje Eklund best på 5´ern

Det var SK Vidar-mannen Knut Borkholm som vant 5 kilometeren med 16.19. Terje Gulbrandsen fra Lillehammer IF i klasse 55-59 år tok andreplassen med den sterke tiden 17.05. Henrik Nilsson ble nummer tre med 17.38.

Knut Borkholm fra Sportsklubben Vidar vant 5 km på tiden 16.19 - noe som var langt bak persen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

55-åringen Terje Gulbrandsen fra Fåberg er en av landets beste i sin aldersklasse. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

I kvinneklassen viste Silje Eklund superform og løp på 17.56. Sterkt gjort av Eklund som løper i klasse 45 til 49 år. Marte Kjøren fra Lillehammer IF løp inn til pers på 18.32 og ble nummer to, mens Kjersti Christina Moody fra Romerike Ultraløperklubb løp på 19.37. Også dette et meget godt løp, som holdt til klar seier i klasse 50 til 54 år.



Sprek sykepleier - 44 år gamle Silje Ekelund fra Skreia vant kvinnenes 5 km på imponerende 17.56. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Silje Eklund, Knut Borkholm og Terje Gulbrandsen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Se alle resultater her



12 år gamle Oliver Stauning Joranger fra Fredrikstad løp 5 km 18.09. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Eidsvollingen Morten Ophaug Brendehaug måtte se 20-tallet på 5 km denne gangen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Henrik Wiik og Nora Aspen Andersen fra Drammen løp 10 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)