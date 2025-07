Fredag går startskuddet for årets norske mesterskap i friidrett. Ravnanger Idrettspark på Askøy utenfor Bergen er arenaen når Ask Friidrett inviterer til tre dager med spennende konkurranser. Mellom- og langdistanseløpene har i år ekstra stor bredde og deltakelse.

Stor interessen for løping

Over 200 løpere er påmeldt i de ulike distansene fra 800 meter til 10 000 meter – mange av dem på flere øvelser. Det er gledelig å se de lange listene med påmeldte distanseløpere. For eksempel kunne man for rundt 25 år siden sikre seg NM-medalje bare ved å fullføre 10 000 meter for kvinner. I år er hele 26 kvinner påmeldt denne distansen. Det har med andre ord de siste årene vært en svært stor utvikling i antall deltakere og viser hvor stor interessen for løping for tiden er.

Ingebrigtsen-brødrene, Nordås og Grøvdal blant trekkplastrene

Jakob Ingebrigtsen er ikke med i år på grunn av den vedvarende akillesskaden som har holdt ham ute gjennom sesongen. Likevel blir det Ingebrigtsen-deltakelse: Henrik er påmeldt 5000 meter og Filip både på 800 og 1500 meter. Begge kan få tøff konkurranse fra Narve Gilje Nordås, som er påmeldt både 1500 og 5000 meter.

På kvinnesiden er norgesrekordholder Karoline Bjerkeli Grøvdal påmeldt 5000 meter. Hun er ventet å være storfavoritt dersom hun stiller til start.

Kondis følger mesterskapet – full oversikt her

Kondis følger mellom- og langdistanseløpene tett og vil rapportere fortløpende gjennom mesterskapet. Du finner oversikt over både tidskjema og deltakerlister nedenfor. Pluss Kondis sine forsøk på å tippe forhåndsfavoritter.

NM-helgen vil også bli sendt på NRK1.

Tidsskjema for mellom- og langdistanse

Fredag 16:58 800 m heat 1 M Forsøk 17:06 800 m heat 2 M Forsøk 17:14 800 m heat 3 M Forsøk 17:22 800 m heat 4 M Forsøk 17:30 800 m heat 5 M Forsøk 17:40 5000 m heat 1 K Finale 18:05 5000 m heat 1 M Finale NRK1 19:40-22:00 20:25 5000 m heat 2 K Finale 20:55 5000 m heat 2 M Finale 22:00 800 m heat 1 M Semifinale 22:08 800 m heat 2 M Semifinale 22:16 800 m heat 3 M Semifinale Lørdag 17:25 1500 m heat 1 K Forsøk 17:35 1500 m heat 2 K Forsøk 17:50 1500 m heat 1 M Forsøk 18:00 1500 m heat 2 M Forsøk 18:10 1500 m heat 3 M Forsøk 18:20 1500 m heat 4 M Forsøk NRK1 19:30-22:00 19:35 800 m K Finale 19:55 3000 m hinder K Finale 21:15 800 m M Finale 21:30 3000 m hinder M Finale Søndag 09:40 10 000 m heat 1 M Finale NRK1 11:35 - 15:00 11:40 10 000 m K Finale 13:00 1500 m K Finale 13:10 1500 m M Finale 13:50 10 000 m heat 2 M Finale

Påmeldte deltagere

800 meter menn

Kondis sine tips:

Tobias Grønstad satte nylig pers på 1.44,41. Om han stiller i NM, så er han favoritt. Nærmest følger Sigrud Tveit med 1.46,62 i år og en pers på 1.45,86. Se også opp for John Petter Stevik og Markus Westhagen. Filip Mangen Ingebrigtsen, som er påmeldt både 800 og 1500 m, er en outsider med pers på 1.46,74.

Navn Klubb SB PB Åsmund Sunde Førde Jølster IL 1,56,95 1,53,64 Vegard Høylo Trefall Osterøy IL 1,50,85 1,50,85 Ole Håkon Bråten Ryen Nesbyen IL 1,58,78 1,55,66 William Holm Høva Nesbyen IL 1,55,00 1,55,00 Eivind Larsen IL Gneist 2,10,24 Phillip Morken IL Norna Salhus 1,51,46 1,51,46 Lars Johansson Hauge IL Norna Salhus 1,52,46 1,52,45 Markus Kristoffer Jacobsen Hamar IL Hovedlaget 1,54,58 1,54,58 Ragnar Nersten Fossum IF 1,53,47 1,53,47 Markus Westhagen Brandbu IF 1,48,14 1,48,14 Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF 1,59,69 1,58,63 Filmon Gidey Hagos Nesbyen IL Sigurd Tveit Kristiansands IF 1,46,62 1,45,86 Bakr Ettayebi Tjalve IK 1,56,34 Robin Wathne Nedrehagen IL I BUL 1,53,83 1,52,20 Mats Hauge IL I BUL 1,53,40 1,50,02 Thomas Iversen-Skoge IL Gular 1,52,92 1,52,92 Christian Magnus Lothe Hitland IL Gular 1,52,46 1,52,46 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 1,50,20 1,49,52 Tomas Jack James Skjaeråsen Varegg Fleridrett Trym Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL 1,51,58 1,51,58 Christian Baluyot Bredesen Snøgg Notodden Friidrett 1,56,78 1,56,78 Fabian Aleksander Sparboe IL I BUL 1,56,93 1,54,54 Johannes Dalland IL I BUL 1,58,32 1,56,24 Andreas Fantoft IL Gneist 1,50,23 1,50,23 Lars Kongssund Moelven IL 1,54,87 1,54,87 Luca Thompson Viking T&IF 1,48,03 1,47,11 John Petter Stevik IL Gular 1,47,77 1,47,77 Teodor Hansen Ullensaker/Kisa IL 1,51,70 1,51,70 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 1,55,39 1,55,13 Linus Christian Bernhard Ullensaker/Kisa IL 1,53,67 1,53,67 Sondre Svarholt Stadsbygd IL 1,54,89 1,52,08 Aron Mathisen Askim Sem IF 1,56,41 1,56,13 Filip Mangen Ingebrigtsen Sandnes IL 1,46,74 Ole Sivert Røyrhus Ranheim IL 1,53,78 1,53,04 Aleksander Hauge Øyen IL Gneist 1,55,48 Sondre Haukanes IL Gneist 1,59,22 1,55,88 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen IL 1,57,74 Mathias Hoelsveen Raufoss IL 1,53,96 1,53,96 Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 2,00,66 1,45,55 Sander August Losnegaard Sælid Sem IF 1,54,54 1,54,54 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ullensaker/Kisa IL 1,55,40 1,55,40 Jonas Hole Sletten Ullensaker/Kisa IL 1,55,40 1,55,40 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 1,55,50 1,53,85 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL 1,58,86 1,58,17 Syver Røinaas Tyrving IL 1,53,02 1,53,02 Nikolai Solum Tjalve IK 1,53,38 1,53,38 Jesper Dypvik Kvaale Steinkjer FIK 1,54,67 1,54,67 Mikkel Blikstad Thomassen Tjalve IK 1,55,25 Tobias Grønstad Tjalve IK 1,44,41 1,44,41 Sander Rustad-Johansen Ullensaker/Kisa IL 1,55,53 1,55,53 Sebastian van der Veen IL I BUL 1,55,51 Johannes Sandvik Bø Fitjar IL 1,52,25 1,51,72

800 meter kvinner

Kondis sine tips:

Etter at Hedda Hynne nylig annonserte at hun la opp, og dermed ikke er å finne på startlistene i årets NM, er Pernille Karlsen Antonsen favoritt. Hun er sesongens raskeste med 2.00,45. Øvrige medaljekandidater er Nora Haugen, Malin Ingeborg Nyfors og Malin Hoelsveen som er sterk på flere distanser.

Navn Klubb SB PB Selma Alison Boesen Skisaker Runar AIL 2,09,66 2,08,85 Maren Hansen-Møllerud Hauen FIK Ren-Eng 2,14,95 2,13,64 Marte Hovland Ullensaker/Kisa IL 2,06,81 2,06,81 Silje Lindstad Varegg Fleridrett 2,15,02 2,12,56 Malin Ingeborg Nyfors Tjalve IK 2,01,97 2,01,97 Nora Haugen Sandnes IL 2,01,60 2,01,60 Malin Hoelsveen Raufoss IL 2,03,87 2,01,15 Pernille Karlsen Antonsen IL Norna Salhus 2,00,45 2,00,45 Erle Musum Lyng IL Gular 2,14,11 2,09,90 Karoline Fantoft IL Gular 2,17,77 2,17,77

1500 meter menn

Kondis sine tips:

Både Narve Gilje Nordås og Filip Mangen Ingebrigtsen er påmeldt to distanser. Så favoritten her er avhengig av hva de velger å stille opp på. Potensielt er det en av disse som vinner 1500 meteren. Bak disse finner vi Håkon Moe Berg, Ibrahim Buras og Sigurd Tveit.

Navn Klubb SB PB Reidar Austrheim Jølster IL Filmon Gidey Hagos Nesbyen IL Mikkel Blikstad Thomassen Tjalve IK 3,44,26 3,41,95 Narve Gilje Nordås Sandnes IL 3,30,73 3,29,47 Mathias Hoelsveen Raufoss IL 3,53,14 3,53,14 Bakr Ettayebi Tjalve IK 3,52,12 3,52,12 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL 3,47,28 3,46,12 Ole Håkon Bråten Ryen Nesbyen IL 4,05,11 3,56,24 Eirik Bergene Aabrekk Mosvik IL 3,57,76 3,57,76 Markus Kristoffer Jacobsen Hamar IL Hovedlaget 3,56,42 3,56,42 Endre Hartvedt Haugen Fyllingen IL 3,56,92 3,56,92 Ragnar Nersten Fossum IF 3,57,68 3,57,68 Lars Kongssund Moelven IL 4,03,71 4,03,71 Haakon Engelsen Berg SK Vidar 4,08,86 4,01,79 Åsmund Sunde Førde Jølster IL 3,47,65 3,46,41 Håkon Moe Berg Kyrksæterøra IL Kil 3,35,41 3,35,41 Robin Wathne Nedrehagen IL I BUL 3,58,02 Mats Hauge IL I BUL 3,39,40 Christian Magnus Lothe Hitland IL Gular 3,56,03 3,56,03 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 3,40,78 3,40,78 Kristoffer Sagli Aure IL 3,37,88 3,37,88 Tomas Jack James Skjaeråsen Varegg Fleridrett Trym Fjøsne-Hexeberg Ullensaker/Kisa IL 3,48,35 3,48,35 Markus Løkke Granaas U & IL Klippen Peder Talsnes Strindheim IL 3,56,75 3,56,75 Alf Ante Idland Tornensis Spirit FIK 4,10,75 4,03,78 Christian Baluyot Bredesen Snøgg Notodden Friidrett 4,18,16 4,08,09 Eirik Offenberg Runar AIL 4,02,64 3,58,82 Andreas Fantoft IL Gneist 3,51,48 Sigurd Tveit Kristiansands IF 3,36,78 3,36,78 Aron Mathisen Askim Sem IF 3,53,22 3,53,22 Sebastian van der Veen IL I BUL 3,49,48 3,49,48 Vetle Farbu-Solbakken IL I BUL 3,42,34 3,42,34 Ibrahim Buras IL I BUL 3,36,00 3,36,00 John Petter Stevik IL Gular 3,47,92 3,47,92 Sindre Solbakken Omvik IL Gular 3,53,28 Teodor Hansen Ullensaker/Kisa IL 3,59,74 3,57,51 Andreas Fjeld Halvorsen Ullensaker/Kisa IL 3,37,89 3,37,89 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 3,58,16 3,53,08 Linus Christian Bernhard Ullensaker/Kisa IL 3,53,92 3,53,92 Eirik Alvik Tyrving IL 3,54,19 3,54,19 Jonas Riseth Tjalve IK 4,06,28 3,59,57 Magnus Tuv Myhre Tjalve IK 3,41,84 3,37,89 Vegard Vesterhaug Warnes SVORKMO N.O.I. 3,48,52 3,45,88 Sander August Losnegaard Sælid Sem IF 4,08,20 Øystein Støfring Jølster IL 3,57,52 3,57,52 Filip Mangen Ingebrigtsen Sandnes IL 3,36,32 3,30,01 Magnus Øyen Rindal IL 3,43,30 3,43,30 Ole Sivert Røyrhus Ranheim IL 3,56,22 3,56,22 Aleksander Hauge Øyen IL Gneist 3,54,14 3,54,14 Hans-Magnus Haukøy IL Gneist 3,56,25 3,53,98 Sondre Haukanes IL Gneist 4,01,35 4,01,35 Johannes Sandvik Bø Fitjar IL 3,48,77 3,47,48 Sigurd Egeland Valseth Verdal FIK 3,56,18 3,55,18 Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ullensaker/Kisa IL 3,51,31 3,51,31 Jonas Hole Sletten Ullensaker/Kisa IL 4,18,26 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL 3,55,06 3,46,22 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL 4,02,56 Lars-Martin Melheim Olden IL 4,05,70 3,59,35 Erlend Hatlem Kringeland Stord IL 3,48,88 3,48,88

1500 meter kvinner

Kondis sine tips:

Amalie Sæten har best pers, men får tøff konkurranse fra Anne Gine Løvnes. Wilma Torbiörnsson, Malin Hoelsveen, Marte Hovland og Selma Løchen Engdahl bør heller ikke avskrives.

Navn Klubb SB PB Amalie Sæten SK Vidar 4,10,93 4,08,08 Hilde Brennskag IL Gular 4,29,84 4,29,84 Karoline Fantoft IL Gular 4,44,31 4,44,31 Andrea Modin Engesæth IL I BUL 4,24,91 4,23,06 Inger Johanne Giercksky Russnes IL I BUL 4,50,76 4,50,76 Mari Roligheten Ruud IL I BUL 4,33,70 4,20,22 Eva Friestad Kristiansands IF 4,40,64 4,39,53 Selma Løchen Engdahl FIK Orion 4,12,77 4,12,77 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 4,17,06 4,14,06 Ingrid Kilvær Nilssen Herøy IL 4,33,27 4,32,65 Vilde-Sofie Torvund IL Fri 4,46,39 4,36,91 Malin Hoelsveen Raufoss IL 4,13,60 4,12,17 Ida Grytaas Forsmo IL Gular 4,44,68 4,37,24 Frida Bjørnstad Konow SK Vidar 4,31,59 4,31,59 Anzu Lovise Kvam IL Gular 4,36,23 4,31,48 Anne Gine Løvnes Tjalve IK 4,10,23 4,10,23 Maiken Homlung Prøitz Tjalve IK 4,24,21 4,24,21 Bethine Riise Carlsen Varegg Fleridrett 4,37,77 Silje Lindstad Varegg Fleridrett 4,50,98 4,33,21 Sara Busic Ullensaker/Kisa IL 4,24,62 4,19,82 Marte Hovland Ullensaker/Kisa IL 4,13,71 4,13,71 Venus Abraham Teffera Ullensaker/Kisa IL 4,22,50 4,22,50 Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL 4,16,46 4,09,80 Anine Dyrdal Varegg Fleridrett 4,35,90 Andrea Nygård Vie IL Norna Salhus 4,29,34 4,22,11 Nina Skipevåg Andreassen IL Gular 4,42,38 4,42,38 Madelène Wanvik Holum SK Vidar 4,25,31 4,25,31

3000 meter hinder menn

Kondis sine tips:

Jacob Boutera er favoritt. Fredrik Sandvik og Trygve Feidje Mjelde er også medaljekandidater.

Navn Klubb SB PB Jacob Boutera Ullensaker/Kisa IL Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad Ullensaker/Kisa IL Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL Espen Roll Karlsen IL Gneist Ulrik Jåvoll Hagen Brandbu IF Kristoffer Petersen Skonnord Lillehammer IF Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL Abdalla Targan Tambaw Yousif Spirit FIK Vebjørn Hovdejord Snøgg Notodden Friidrett

3000 meter hinder kvinner

Kondis sine tips:

Sannsynligvis et spennende oppgjør mellom Vilde Våge Henriksen (årsbeste på 9.54,03) og Andrea Modin Engesæth (årsbeste på 9.55,67).

Navn Klubb SB PB Vilde Våge Henriksen Haugesund IL Sara Busic Ullensaker/Kisa IL Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett Synne Marie Engebretsen Varegg Fleridrett Andrea Modin Engesæth IL I BUL

5000 meter menn

Kondis sine tips:

Narve Gilje Nordås er påmeldt. Deltar han, er han favoritt. Ellers er Ferdinand Kvan Edman, med årsbeste på 13.22, favoritt. Senay Fissehatsion, Per Svela, Mathias Flak, Vebjørn Hovdejord og Trygve Feidje Mjelde er sterke utfordrere. Og så må man aldri avskrive Henrik Ingebrigtsen.

Navn Klubb SB PB Simen Hernes Ellingsdalen IL I BUL 14,48,85 14,28,87 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL 13,46,84 13,46,84 Sigurd Skogan Brensholm Ogndal IL Eirik Bergene Aabrekk Mosvik IL 14,50,19 14,48,99 Lars-Olav Måkestad Apold IL Gular 14,51,24 Sondre Johan Knutsen IL Gneist Per Svela IL Norna Salhus 13,32,68 13,18,61 Petter Johansen Lillehammer IF Johannes Havn Lillehammer IF 14,47,69 Reidar Austrheim Jølster IL 14,52,72 14,52,72 Bendik Blix IL i BUL Tromsø 14,45,26 Stian Markussen Eilertsen IK Hind 15,44,16 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett 14,25,28 Andreas Penne Nygård Sandnes IL 14,33,38 Daniel Alemayehu Beeder IL Gular 15,06,64 Per Anders Dugstad Birkenes IL Karl Jonas Tronstad Varegg Fleridrett 15,03,12 Markus Løkke Granaas U & IL Klippen 14,58,06 Bjørn Erik Langstein Tomrefjord IL Henrik Velle Tjalve IK Sondre Taugbøl Lomeland SK Vidar 14,32,54 14,32,54 Kristian Retterstøl Frøyen SK Vidar 15,50,81 Haakon Engelsen Berg SK Vidar Alf Ante Idland Tornensis Spirit FIK Vebjørn Hovdejord Snøgg Notodden Friidrett 13,56,16 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn IL I BUL 14,03,42 Elmer Mulleri Skalle Lillehammer IF Sondre Arne Hoff IL Gular 14,07,16 Atle Wendel Scheie Tjalve IK 14,49,71 14,49,71 Endre Berg Leiren Strindheim IL 15,18,16 15,18,16 Lars Lunde Stord IL Theodor Berre Jacobsen SK Vidar Henrik Børkja Ingebrigtsen Sandnes IL Jonas Lillejord Osterøy IL Aleksander Hauge Øyen IL Gneist 14,26,88 14,26,88 Hans-Magnus Haukøy IL Gneist 15,53,84 Tedros Gebretensai Haile Haugesund IL 14,29,24 Børge Bjørsvik Larsson Varegg Fleridrett 14,58,39 Mads Orø Olsen Ringerike FIK Lars-Martin Melheim Olden IL 15,15,64 15,15,64 Narve Gilje Nordås Sandnes IL Jonas Riseth Tjalve IK 15,18,28 14,55,88 Magnus Tuv Myhre Tjalve IK Awet Nftalem Kibrab Tjalve IK Mathias Flak Steinkjer FIK 13,56,64 13,56,64 Andreas Habtamu Fossan SK Vidar 14,54,18 14,54,18 Nicolay Andersen SK Vidar Senay Amlesom Fissehatsion Tjalve IK 14,22,06 13,32,51 Ferdinand Kvan Edman Tjalve IK 13,22,80 13,22,80 Vegard Vesterhaug Warnes SVORKMO N.O.I. Martin Ukkelberg Sløgedal Sandnes IL 15,24,60 15,01,78 Gabriel Ingebretsen Kristiansand Løpeklubb 15,32,54 15,32,54 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Ullensaker/Kisa IL 14,26,89 14,08,13

5000 meter kvinner

Kondis sine tips:

Om Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller, vinner hun. Nærmest ligger Amalie Sæten og Kristine Lande Dommersnes. Ine Bakken, Anna Marie Sirevåg, Sigrid Jervell Våg og Frida B. Konow kan kjempe om medalje.

Navn Klubb SB PB Janne Elin Vatnaland Spirit FIK 17,53,57 17,53,57 Maren Austevik Bø IL Gular 17,21,39 16,47,53 Amalie Sæten SK Vidar 15,47,09 15,17,41 Kristine Meinert Rød SK Vidar 16,14,85 Anette Killerud Ødegård SK Vidar 17,25,53 Siri Schøne Ness SK Vidar 17,50,69 Kara Hua Meunier SK Vidar 17,58,27 17,58,27 Sara Kjeldsen Lie SK Vidar 16,47,40 16,47,40 Frida Bjørnstad Konow SK Vidar 16,35,70 16,35,70 Marte Lien Johnsen SK Vidar 16,45,80 Hanne Andersen Maridal Strindheim IL 16,29,52 16,01,20 Karoline Bjerkeli Grøvdal Tjalve IK 14,31,07 Sonja Emilie Moen Tjalve IK Oda Andersen Lundeby Sandnes IL 17,21,81 Maja Belsås Ranheim IL 18,25,87 17,54,55 Ine Bakken IL Gular 16,44,69 15,54,69 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 15,48,48 15,48,48 Mari Roligheten Ruud IL I BUL 16,53,39 16,16,68 Inger Johanne Giercksky Russnes IL I BUL 17,57,19 17,57,19 Karoline Harnes Mongstad IL Gular 16,44,57 Anne Skuggedal Hansen IL Gular 17,30,41 17,30,41 Hilde Brennskag IL Gular 17,11,58 17,11,58 Madelène Wanvik Holum SK Vidar 16,03,53 16,03,53 Ine Birgitte Nyhus Varegg Fleridrett 17,46,10 17,46,10 Adele Norheim Henriksen IL Gular 17,38,40 16,39,00 Nina Skipevåg Andreassen IL Gular Mia Austevik Bø IL Skjalg 17,10,38 17,10,38 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL 16,56,30 Emilie Mo SK Vidar 16,55,17 Silje Torsvik Spirit FIK 17,00,81 Kristine Eikrem Engeset IL Norna Salhus 15,54,05 15,20,02 Iben Elida Skjold Kvigne Haugesund IL Helena Hope Haugesund IL 17,43,74 Anna Marie Nordengen Sirevåg SK Vidar 15,58,30 15,58,30 Linnèa Maria Elisabeth Öberg Varegg Fleridrett 17,39,22 17,39,22 Anzu Lovise Kvam IL Gular 16,48,46 16,45,60 Anine Dyrdal Varegg Fleridrett 16,49,57 16,49,57 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett Venus Abraham Teffera Ullensaker/Kisa IL 16,48,79 Sara Busic Ullensaker/Kisa IL Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett Synne Marie Engebretsen Varegg Fleridrett 16,53,42 Bethine Riise Carlsen Varegg Fleridrett 18,01,66 Sigrid Jervell Våg Tjalve IK 16,18,70 15,39,27mx Maiken Homlung Prøitz Tjalve IK 16,30,47 16,30,47 Hannah Silgjerd Varegg Fleridrett 18,49,90 17,51,10

10 000 meter menn

Kondis sine tips:

Awet Kibrab har beste pers (28.10) i feltet. Sigurd Ruud Skjeseth, Per Svela og Marius Vedvik er også sterke.

Navn Klubb SB PB Simen Hernes Ellingsdalen IL I BUL 30,49,55 30,30,57 Marius Øyre Vedvik Førde IL 28,42,15 Lars-Olav Måkestad Apold IL Gular 31,45,67 31,45,67 Sondre Johan Knutsen IL Gneist 31,52,70 31,52,70 Espen Roll Karlsen IL Gneist 31,49,81 31,49,81 Per Svela IL Norna Salhus 28,35,79 Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion 28,17,01 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett 30,06,03 Petter Johansen Lillehammer IF 29,18,68 Andreas Penne Nygård Sandnes IL 30,31,49 Weldu Negash Gebretsadik IL I BUL 29,21,23 Martin Ukkelberg Sløgedal Sandnes IL 31,54,52 31,52,87 Daniel Alemayehu Beeder IL Gular 31,24,08 Karl Jonas Tronstad Varegg Fleridrett Bjørn Erik Langstein Tomrefjord IL 31,36,12 Atle Wendel Scheie Tjalve IK 32,40,53 Sondre Taugbøl Lomeland SK Vidar 31,25,21 Abdalla Targan Tambaw Yousif Spirit FIK 30,40,16 Vebjørn Hovdejord Snøgg Notodden Friidrett 29,24,95 Stian Markussen Eilertsen IK Hind 31,58,21 Tore Akerlie IL Gular 29,35,61 Eivind Øygard Jølster IL 28,46,40 Jonas Lillejord Osterøy IL 31,55,83 Sondre Arne Hoff IL Gular 30,03,96 Endre Berg Leiren Strindheim IL 33,01,25 Henrik Marius Laukli Strindheim IL 29,57,15 Lars Lunde Stord IL 31,56,81 30,20,78 Theodor Berre Jacobsen SK Vidar 30,50,37 Tedros Gebretensai Haile Haugesund IL 30,06,44 Børge Bjørsvik Larsson Varegg Fleridrett 31,36,55 31,33,84 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett 31,14,34 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL 29,44,17 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Ullensaker/Kisa IL 29,48,12 Øystein Støfring Jølster IL 33,49,03 Gabriel Ingebretsen Kristiansand Løpeklubb 31,44,29 31,25,71 Awet Nftalem Kibrab Tjalve IK 28,10,70 28,10,70 Mathias Flak Steinkjer FIK 29,25,48 Sjur Krystad Prestsæter SK Vidar 29,41,97 Joakim Skjæggestad Mohn SK Vidar 31,45,71 Andreas Habtamu Fossan SK Vidar Senay Amlesom Fissehatsion Tjalve IK 28,57,62 Nicolay Andersen SK Vidar Alf Ante Idland Tornensis Spirit FIK 31,33,36 31,33,36 Heine Fjellhaug Undheim IL 31,55,89 31,55,89

10 000 meter kvinner

Kondis sine tips:

Hanne Maridal er favoritt med beste pers (32.50) i feltet. Ine Bakken, Adele Norheim Henriksen, Maren Austevik Bø, Dina Lidahl Lillejordet og Kristine Meinert Rød følger tett.