Over 300 små og store i heftige Mjøsen Trail i Furuberget
Lørdag ble Furuberget, barndommens lekeplass for løpsleder Jørgen Storhov Elisenberg, konkurransearena for et bredt spekter av løpere i seks heftige terrengløyper.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse