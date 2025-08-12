Søndag ble ny utgave av Perseløpet arrangert. Både halvmaraton, 10 km og 5 km inngikk i arrangementet, og av de 245 fullførende skal det ha vært 111 som satte pers. Dette tilsvarer hele 45,3 prosent. Nederst i artikkelen ser du liste over de som satte pers.

På 5 km var det Thomas Roth fra Ullensaker/Kisa IL som var raskest med tiden 16:47, mens kvinneklassen ble vunnet av Selma Størmer-Antonsen fra IL Koll på 18:12.

10 km samlet flest løpere med 117 fullførende. Her var Tore Klungland, Bøler IF, best av herrene med 32:00, mens Anja Kampenhøy fra Borgenhaugen tok seieren i kvinneklassen med 37:58.

På halvmaraton gikk seieren i herreklassen til Håkon Urdal, Rygge IL, med tiden 1:14:29. I kvinneklassen vant Kjersti Christina Moody fra Romerike Ultraløperklubb med 1:33:55.

Med til historien hører det også at Janis Resnis, som eneste deltaker, løp ultradistansen 100 km – og gjennomførte på solide 7.51.09.

Totalt var det 58 fullførende på 5 km, 59 på halvmaraton og 117 på 10 km, i tillegg til 10 i barneløpet og Janis Resnis på 100 km. Dette ga totalt 245 løpere i mål.

Vinnere i Perseløpet 10. august 2025

Distanse Klasse Vinner Klubb Tid 5 km Menn Thomas Roth Ullensaker/Kisa IL 16:47 5 km Kvinner Selma Størmer-Antonsen IL Koll 18:12 10 km Menn Tore Klungland Bøler IF 32:00 10 km Kvinner Anja Kampenhøy Borgenhaugen 37:58 Halvmaraton Menn Håkon Urdal Rygge IL 1:14:29 Halvmaraton Kvinner Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb 1:33:55 100 km Menn Janis Resnis Vestby 7:51:09

Se komplette resultatlister her

I morgen, onsdag 13. august, blir det nye muligheter til å sette pers i Perseløpet. Da på 3 kilometer.

Arrangementets nettside

Kvinneklassen på 10 km ble vunnet av Anja Kampenhøy, Borgenhaugen på 37:58. Håvard Ellefsen fikk identisk tid. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Tore Klungland,Bøler IF tok seieren på 10 km med 32:00. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Selma Størmer-Antonsen,IL Koll vant kvinneklassen på 5 km med tiden 18:12. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Thomas Roth, Ullensaker/Kisa IL vant 5 km på 16:47. Anette Fjeld (688) løp halvmaraton, mens Marianne Hofset (796) løp 5 km. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Janis Resnis løp, som eneste deltaker, ultradistansen 100 km. Det gjorde han på 7:51:09. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Hanne Andreassen løp 5 km og var en av de mange som satte pers. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Også Ida Mogstad satte pers på 5 km. (Foto: Bjørn Saksberg/Perseløpet)

Disse perset i Perseløpet 10. august

Ifølge arrangøren var det følgende løpere som satte pers i i søndagens utgave av Perseløpet:

Agnethe Hasli

Håkon Hovland

Ella Sofie Claussen-Julsrud

Stine Eriksen

Hanne Andreassen

Birthe Høier

Sigurd Gangnæs

Ida Mogstad

Silje Bjerke

Ida Lundestad

Lars-Olav Sørensen

Olav Holden Viem

Natalie Aasen

Eirik Børresen

Chris Rønningstad

Lise Marie Sørland

Charlotte Pedersen

Sondre Bratteberg

Thomas Hansen

Didrik Bredesen

Marcello Feroce

Sondre Aksnes

Roza Thu

Anders Valstad

Peder Borlaug

Emil Ramsvik

Kris Riise

Anja Kampenhøy

Kari Lier

Anders Blomberg Pedersen

Martin Klabo

Silje Tvenge

Henrik Gjengår

Eirik Nedregård

Martin Østerud

Ola Martinsen

Jonas Neskvern

Jonas Kojedal Bye

Dyvéke Aakervik

Nils Hauff

Magnus Thoresen

Sofie Jensen

Erik Jarl Alexander Uggla

Tord Jerijarvi

Kjetil Hoftvedt

Christine Tømmernes Grünert

Henrik Vorkinn

Martin Langaas

Henrik Husvåg Pettersen

Peder Grankel

Jonas Siljuberg

Rikke Heimdal

Hans Iver Odenrud

Eirik Lesiamito

Mats-Andre Kjendahl

Valentas Stankevicius

Tommy Haltbrekken

Jørgen Liavaag Næss

Tom-Ole Løvås

Magnus Bakken

Bente Riskild Borgersen

Sverre Gunnar Brunstad

Fredrik Holthe

Lars Bjørum

Eskil Lindløv

Cecilie Sveen-Ekre

Mohammed Alhayek

Marius Ylven Westgaard

Sigrun Nummedal

Thomas Roth

Mikkel Tørud

Gudbrand Lunde

Hallvard Lunde

Emil Rynning

Håvar Huuse

Øystein Wilsgård Benjaminsen

Jostein Hofset

Ann-Helen Andersen

Thea Lindstad Rime

Joachim Huse

Lena Døsvik

Tron Witt

Hermine Jacobsen

Lars Skaaret-Lund

Elin Støvern Blikstad

Andreas Persson Bruserud

Adrian Holmestrand

Julia Konradsen

Ragnhild Aamdal

Bjørn Erik Meinicke

Nora Hennie Aamdal

Jørgen Sugar

Jonas Melby Bråten

Matias Greaker

Martin Snildal Nygård

Marianne Hofset

Remi Sørensen

Fridtjof Falch

Jens Vetrhus

Fredrik Aa Westvang

Ingrid Smedsrud