Over 45 prosent satte ny pers i Perseløpet
Perseløpet lever opp til sitt navn. På søndagens løp var det hele 45,3 prosent av deltakerne som satte ny pers på enten 5 km, 10 km eller halvmaraton.
Søndag ble ny utgave av Perseløpet arrangert. Både halvmaraton, 10 km og 5 km inngikk i arrangementet, og av de 245 fullførende skal det ha vært 111 som satte pers. Dette tilsvarer hele 45,3 prosent. Nederst i artikkelen ser du liste over de som satte pers.
På 5 km var det Thomas Roth fra Ullensaker/Kisa IL som var raskest med tiden 16:47, mens kvinneklassen ble vunnet av Selma Størmer-Antonsen fra IL Koll på 18:12.
10 km samlet flest løpere med 117 fullførende. Her var Tore Klungland, Bøler IF, best av herrene med 32:00, mens Anja Kampenhøy fra Borgenhaugen tok seieren i kvinneklassen med 37:58.
På halvmaraton gikk seieren i herreklassen til Håkon Urdal, Rygge IL, med tiden 1:14:29. I kvinneklassen vant Kjersti Christina Moody fra Romerike Ultraløperklubb med 1:33:55.
Med til historien hører det også at Janis Resnis, som eneste deltaker, løp ultradistansen 100 km – og gjennomførte på solide 7.51.09.
Totalt var det 58 fullførende på 5 km, 59 på halvmaraton og 117 på 10 km, i tillegg til 10 i barneløpet og Janis Resnis på 100 km. Dette ga totalt 245 løpere i mål.
Vinnere i Perseløpet 10. august 2025
|Distanse
|Klasse
|Vinner
|Klubb
|Tid
|5 km
|Menn
|Thomas Roth
|Ullensaker/Kisa IL
|16:47
|5 km
|Kvinner
|Selma Størmer-Antonsen
|IL Koll
|18:12
|10 km
|Menn
|Tore Klungland
|Bøler IF
|32:00
|10 km
|Kvinner
|Anja Kampenhøy
|Borgenhaugen
|37:58
|Halvmaraton
|Menn
|Håkon Urdal
|Rygge IL
|1:14:29
|Halvmaraton
|Kvinner
|Kjersti Christina Moody
|Romerike Ultraløperklubb
|1:33:55
|100 km
|Menn
|Janis Resnis
|Vestby
|7:51:09
Se komplette resultatlister her
I morgen, onsdag 13. august, blir det nye muligheter til å sette pers i Perseløpet. Da på 3 kilometer.
Disse perset i Perseløpet 10. august
Ifølge arrangøren var det følgende løpere som satte pers i i søndagens utgave av Perseløpet:
Agnethe Hasli
Håkon Hovland
Ella Sofie Claussen-Julsrud
Stine Eriksen
Hanne Andreassen
Birthe Høier
Sigurd Gangnæs
Ida Mogstad
Silje Bjerke
Ida Lundestad
Lars-Olav Sørensen
Olav Holden Viem
Natalie Aasen
Eirik Børresen
Chris Rønningstad
Lise Marie Sørland
Charlotte Pedersen
Sondre Bratteberg
Thomas Hansen
Didrik Bredesen
Marcello Feroce
Sondre Aksnes
Roza Thu
Anders Valstad
Peder Borlaug
Emil Ramsvik
Kris Riise
Anja Kampenhøy
Kari Lier
Anders Blomberg Pedersen
Martin Klabo
Silje Tvenge
Henrik Gjengår
Eirik Nedregård
Martin Østerud
Ola Martinsen
Jonas Neskvern
Jonas Kojedal Bye
Dyvéke Aakervik
Nils Hauff
Magnus Thoresen
Sofie Jensen
Erik Jarl Alexander Uggla
Tord Jerijarvi
Kjetil Hoftvedt
Christine Tømmernes Grünert
Henrik Vorkinn
Martin Langaas
Henrik Husvåg Pettersen
Peder Grankel
Jonas Siljuberg
Rikke Heimdal
Hans Iver Odenrud
Eirik Lesiamito
Mats-Andre Kjendahl
Valentas Stankevicius
Tommy Haltbrekken
Jørgen Liavaag Næss
Tom-Ole Løvås
Magnus Bakken
Bente Riskild Borgersen
Sverre Gunnar Brunstad
Fredrik Holthe
Lars Bjørum
Eskil Lindløv
Cecilie Sveen-Ekre
Mohammed Alhayek
Marius Ylven Westgaard
Sigrun Nummedal
Thomas Roth
Mikkel Tørud
Gudbrand Lunde
Hallvard Lunde
Emil Rynning
Håvar Huuse
Øystein Wilsgård Benjaminsen
Jostein Hofset
Ann-Helen Andersen
Thea Lindstad Rime
Joachim Huse
Lena Døsvik
Tron Witt
Hermine Jacobsen
Lars Skaaret-Lund
Elin Støvern Blikstad
Andreas Persson Bruserud
Adrian Holmestrand
Julia Konradsen
Ragnhild Aamdal
Bjørn Erik Meinicke
Nora Hennie Aamdal
Jørgen Sugar
Jonas Melby Bråten
Matias Greaker
Martin Snildal Nygård
Marianne Hofset
Remi Sørensen
Fridtjof Falch
Jens Vetrhus
Fredrik Aa Westvang
Ingrid Smedsrud