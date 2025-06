Det var distanser som passet for alle slags løpere, både 5 og 10 km og barneløp, med og uten tid.

De mest konkurranseivrige løpere deltok i 10kilometeren, her ble det konkurrert på tid, og her gikk det aller fortest. De beste ble her Eli Anne Dvergsdal og Bendik Grimsbø, med imponerende gode tider i den kuperte grusveien gjennom Hordnesskogen.

Premiepallen for 10 km Utfordreren, menn: Stian Benjamin Bråten Johannessen, Bendik Grimsbø og Jan Tore Tellefsen. (Foto: Oskar Leirvaag)

20 beste menn, 10 km Utfordreren:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 120 Bendik Grimsbø BDO AS Menn 0:34:33 2 154 Stian Benjamin Bråten Johannessen FM Gruppen Menn 0:34:37 3 39 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb Menn 0:35:18 4 29 Øyvind Skare Mundal BDO AS Menn 0:37:06 5 73 Vebjørn Nerheim Bergen Menn 0:37:31 6 54 Torstein Vonen Tambarskjelvar IL Menn 0:38:35 7 165 Anders Olav Dale Nordre Holsnøy IL Menn 0:38:40 8 170 Andreas Aarvold Gneist Menn 0:38:48 9 79 David Raa Fana Menn 0:39:27 10 166 Preben Knutsen Knutsen IL Menn 0:40:36 11 68 Mantas Glebavicius Nesttun Menn 0:40:50 12 146 Henrik Rypestøl Nhhi Volleyball Menn 0:41:55 13 130 Viljar Anderson Il Bjarg Menn 0:42:13 14 111 Atis Vitols Fyllingsdalen Menn 0:42:54 15 176 Lars-Erik Gjelsvik Åsane Håndball Menn 0:43:20 16 145 Jon Salte Bergen Håndball Menn 0:43:26 17 142 Eirik Riisfollesø Bergen Håndball Menn 0:43:51 18 155 Christoffer Hauge SVI Løpegruppe Menn 0:44:08 19 58 Olav Glesnes Ferning Rådal Menn 0:44:17 20 30 Sebbe Sandven Åsane Håndball Herrer Menn 0:44:31

Premiepallen for 10 km Utfordreren, kvinner: Elisabeth Fosse Lauvås, Eli Anne Dvergsdal og Maria Stenstrand. (Foto: Oskar Leirvaag)

20 beste kvinner, 10 km Utfordreren:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 95 Eli Anne Dvergsdal Fana IL Kvinner 0:37:23 2 10 Maria Stenstrand Nesttun Kvinner 0:41:30 3 80 Elisabeth Fosse Lauvås Rådal Kvinner 0:42:22 4 12 Malene Joensen Redd Barna Bergen Kvinner 0:43:52 5 28 Marte Collin Bergen Kvinner 0:44:38 6 167 Therese Berge Rådal Kvinner 0:47:07 7 78 Mia Nordhus Åsane Håndball Kvinner 0:49:31 8 57 Lillian Bergheim Bergen Kvinner 0:49:49 9 143 Maria Cherkasskaia Laksevåg Kvinner 0:50:27 10 124 Gøta Elise Natås Austevoll Idrettsklubb Kvinner 0:50:33 11 104 Renate Krossøy DNB Kvinner 0:50:43 12 180 Hanne Marie Andersen Team Xxl Kvinner 0:52:13 13 3 Birgitte Røed Rådal Kvinner 0:52:15 14 153 Trine-Lise Vonen Rådal Kvinner 0:53:24 15 46 Maja Natås Ørsta Kvinner 0:53:37 16 151 Anne Bjørg Drageset Team Anne Marit Kvinner 0:53:42 17 127 Kine Fredriksen Bergen Kvinner 0:54:00 18 114 Saskia Berle-Østraat Eldreomsorgen Trim og Mosjon Kvinner 0:54:09 19 84 Ingelill Dedekam Sveen Team Anne Marit Kvinner 0:55:03 20 13 Edle Eik Litland Åsane Håndball Kvinner 0:55:21