I ly av menn: Flere løpere klaget på litt motvind langs Selteveien mellom 5 til 8 km. Her har i hvert fall vinneren av klasse 20-22 år, Mari Roligheten Ruud, funnet tre solide mannlige rygger å løp bak. (Foto: Kjell Vigestad)



Det ble en jevn duell mellom Mari Roligheten Ruud og Hälles Liv Dinis som Mari vant med 2 sekunder. Med fire løpere under 35 minutter og en så vidt over, så er det et høyt i klassen, omtrent som i fjor hvor det var fire under 35. Mye tyder på at forholdene var bedre i fjor siden mange løp saktere enn i fjor.

Kvinner klasse 20-22 år

Plass Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 16 Mari Roligheten Ruud NOR BUL IL 34:12 2 57 Liv Dinis SWE Hälle IF 34:14 3 33 Anna Marie N. Sirevåg NOR Vidar Sportsklubben 34:43 4 32 Ingrid Syltern Nerland NOR Gular IL 34:53 5 61 Sunniva Isabel Cook NOR Strindheim il 35:01

33 løpere i mål. (Klasserekord i Hytteplanmila: Karoline Bjerkeli Grøvdal 31.46 satt i 2012)

NM på 10 km: Det var egen medaljeutdeling for junior-NM, dvs. de beste under 20 år. Fra venstre ser vi Venus Teffera som ble nr. 2, Wilma Anna Tobiörnsson som vant og Tuva Meinke Kylland med bronsemedaljen etter hun ble nr. 2 i klasse 18-19 år. (Foto: Samuel Hafsahl)



Klasse 18-19 år var på langt nær så sterk som klassen under, klasse 16-17 år, men med en sterk vinnertid av svenske Ida Kraft fra Hälle IF i Ljungskile sør for Göteborg.





Suveren: Ida Kraft, Hälle IF vant klasse 18-19 år med 3 minutters margin. (Foto: arrangøren)

Jenter klasse 18-19 år

Pl. Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 56 Ida Kraft SWE Hälle IF 35:09 2 517 Tuva Meinke Kylland NOR Sturla IF 38:11 3 507 Selma Skisaker NOR Runar IL 38:12 4 509 Inger Russnes NOR BUL IL 38:23 5 513 Sunniva Tangen Andersen NOR Langesund Sykle/triathlonkl. 39:25

14 løpere i mål. (Klasserekord i Hytteplanmila: Bekelech Guddata 33.42 satt i 2016)

Jenter klasse 16-17 år

Her finner vi to av de aller største talentene på jentesiden i Norge. Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson (17 år) og Venus Abraham Teffere (16 år), som begge løper for Ullensaker-Kisa. Wilma topper den europeiske statistikken for 10 km i klasse U18 med tiden fra Hytteplanmila 33.29. Hun ble kun slått i Hytteplanmila av Norges beste løper, Karoline Bjerkeli Grøvdal. Venus er på fjerdeplass og Mia Austevik Bø er nr. 5 fra PB Milå i Randaberg i sptember.



Her er Europa-statistikken for U18 per 19.10.2024:

Pl. Navn Land Tid Dato Sted 1 Wilma Anna B. TORBIÖRNSSON (2007) NOR 33.29 19.10.2024 Hole (NOR) 2 Julia EHRLE (2007) GER 34.28 03.03.2024 Leverkusen (GER) 3 Jana JOHANOVÁ (2007) CZE 34.56 03.03.2024 Praha (CZE) 4 Venus ABRAHAM TEFFERA (2008) NOR 35.09 19.10.2024 Hole (NOR) 5 Mia Austevik BØ (2007) NOR 35.43 28.09.2024 Randaberg (NOR)



Pallen jenter 16-17 år: Venus Teffera nr. 2, Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og nr. 3 Aurora Kanutta Sande. (Foto: Samue Hafsahl)

Pl. Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 500 Wilma Anna B. Torbiörnsson NOR Ullensaker/Kisa IL 33:29 2 503 Venus Abraham Teffera NOR Ullensaker/Kisa IL 35:09 3 516 Aurora Kanutte Brandt Sande NOR IL Koll 38:45 4 5776 Ester Strand SWE Hälle IF 38:46

23 løpere i mål. (Ny klasserekord i Hytteplanmila: Wilma A. B. Torbiörnsson 33.29 satt i 2024)



Jenter klasse 14-15 år

Pallen jenter 14-15 år: Vienna Skinnes nr. 2, Hanne Martine Bergh nr. 1 og Oda Bakke Fuglerud nr. 3. (Foto: Samuel Hafsahl)

Pl. Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 511 Hannah Martine Bergh NOR Sturla IF 39:34 2 96 Vienna Skinnes NOR Sturla IF 40:54 3 1622 Oda Bakke Fuglerud NOR Gjøvik Friidrettsklubb 42:56 4 35 Hanna Strand SWE Hälle IF 43:19 5 3291 Astrid Andersen NOR Svalbard Turn 43:46

12 løpere i mål i år. (Klasserekord i Hytteplanmila: Anna Marie Nordengen Sirevåg 35.09 satt i 2019)



Klassevinner: Carmen Aasvold-Rognlien vant klassen på en god tid. (Foto: Samuel Hafsahl)

Jenter klasse 13 år

Pl. Startnr. Navn Land Klubb Tid 1 85 Carmen Aasvoll-Rognlien NOR Skreia IL 39:47 2 5654 Therese Dæhli Hansen NOR Holeværingen IL 54:11 3 5655 Sigrid Kihle Nymoen NOR Ådal IL 59:42

5 løpere i mål i år. (Klasserekord i Hytteplanmila: Emma Kirkeberg Mørk satt i 2015 - tid 36.59)