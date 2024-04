Det er igjen klart til å slippe løs løpsgleden over Bergen. Fjordkraft Bergen City Marathon er minst like populært som det har vært de siste årene. Det er mange som har dette som det store treningsmålet, og på lørdag skal de få svaret på om målet blir nådd.

Det er en fin bukett med distanser som tilbys dem som ønsker å teste løpsformen i BCM: hel- og halvmaraton, stafett over 21 km med 10 etapper, 5 km, 2 km barneløp samt rullestolrace.

Vi ser at startlistene at noen av dem som gjorde det bra i fjor stiller i år også. På helmaraton har Tage Morken Augustson vunnet tre år på rad, fjorårets toer, Sondre Øvre-Helland, er også påmeldt. Jarand Blom skal også løpe maraton. Han slo Tage på Sørfjorden halvmaraton i fjor.

Av de påmeldte kvinnene finner vi fjorårsvinner Helena Hope. Fjorårets toer på halvmaraton, Renate Galleberg, er i år påmeldt maraton. Her kan det nevnes at hun testet maratondistansen to ganger i fjor, der den ene endte med seier i Stavanger Maraton og den andre med en sterk plassering i København Maraton.

På halvmaraton stiller de to som var beste i fjor, Frew Zenebe Brkineh og Morten Gjendem. Disse har hatt flere dueller på denne distansen tidligere. I fjor vant Frew.

Blant kvinnene må vi sette et favorittkryss på Adele Norheim Henriksen. Fjorårets treer, Tine Alfstad Olsen, er også klar til start.



I fjor vant Adele Norheim Henriksen halvmaraton. (Foto: Arne Dag Myking)

Program for Fjordkraft Bergen City Marathon, lørdag 27. april:

kl. 06.30 Garderober åpner i Vikinghallen

kl. 07.15 Oppbevaring av tøy i Vikinghallen

kl. 07.45 Fellesoppvarming fra scenen

kl. 08.00 Start Sport1 Marathon fra Bryggen

kl. 08.45 Start RSV Rullestol Race fra Bryggen

kl. 09.15 Fellesoppvarming fra scenen

kl. 09.25 Start BT-stafetten fra Bryggen

kl. 09.35 Start BMW Halvmarathon fra Bryggen

kl. 11.45 Premieutdeling fra scenen (42 km, 21 km og stafett)

kl. 12.00 Start De Bergenske 5km fra Møhlenpris idrettspark

kl. 12.45 Premieutdeling fra scenen (5 km)

kl. 13.00 Start Vestkanten Barneløp fra Nordnesparken

kl. 16.00 Trafikken åpnes

Kondis kommer til å følge Fjordkraft Bergen City Marathon.

Les mer om Fjordkraft Bergen City Marathon: