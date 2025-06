Dette er en glimrende mulighet til å gi deg selv ei skikkelig mengdehelg enten du trener til maraton og ultraløp eller du bare vil unne deg litt ekstra tid ute.

Yr melder om mye fint vær over hele landet. Dette blir en helg med en glimrende mulighet til å bruke mye tid ute om en vil.

Kilometersankingen kan kombineres med både stolpejakt, gode opplevelser, og distansespesifikk kondisjonstrening. Det er du selv som bestemmer hva du vil legge i dette. Den kan utføres sammen med familien og gode venner, eller det kan være en unnskyldning for å gi seg selv mer alenetid.

Slik går du fram

Gå til Kondisløpets nettside og meld deg på

Etter at du har meldt deg på løpet, vil du motta en bekreftelse på påmeldingen. Når løpet starter opp på lørdagen, vil du motta en ny e-post med beskrivelse på hvordan du kan legge inn hvor mange kilometer du samler i resultatløsningen.

For hver gang du har vært ute og sanket én kilometer eller flere, kan du gå inn i resultatløsningen og oppdatere resultatet ditt. Dersom du for eksempel har løpt fem kilometer på lørdagen, kan du legge inn dette når du kommer hjem. Når du neste dag er ute og går tre kilometer, kan du gå inn i resultatløsningen og oppdatere resultatet ditt til åtte kilometer. For hver gang noen oppdaterer resultatet sitt, vil resultatlisten for løpet oppdateres.

Om du ikke finner ut hvordan du skal legge inn resultatet, kan du sende oss en e-post, så skal vi hjelpe deg.

Dette kan du vinne

Det er HOKA løpesko til den kvinne og mann som klarer å samle flest kilometer gjennom helga, men vi har også tre HOKA-sko og fire løpesko fra Mizuno som trekkes blant alle andre som er med på kilometersankingen. Her er det nok å ha registrert en kilometer for å få være med i trekningen.

Vi har vært heldige og fått med mange gode sponsorer til løpet. Her er en samlet oversikt over alt du kan vinne i løpet:

Premier Giver Antall Løpesko til en verdi opp til 2100 kroner Mizuno 4 Gavekort på løpesko verdi 2500 kr Hoka 5 Gavekort på 1000 kroner Sportsmaster 2 Sportssekk Team Kondis 2 Craft Rush Norway-singlet Team Kondis 2 Pressio Compression Tights Pressio 10 Pressio Comression Shorts Pressio 5 Pressio Compression Socks Pressio 4

Fysiske løp i noen av Kondistreningene

Kondis har flere treningsgrupper spredt over hele landet. Noen av disse vil ha egne arrangementer i løpet av pinsehelga. Her kan alle som ønsker det møte opp og være med og sanke kilometer sammen med andre. Du betaler ikke noe ekstra for å være med på disse arrangementene.

Disse Kondistreningene har egne tilbud i pinsehelga:

Kondistreninga Kongsberg: 8. juni kl. 13. Bli med på fellesløping fra svømmehallen.

8. juni kl. 13. Bli med på fellesløping fra svømmehallen. Kondistreninga Trondheim: 8. juni, kl. 10-14. Løping i bartyardrunden på Tiller. Oppmøte bak Rosten skole. Innenfor klokka 10-14 kan du komme når du vil og løpe så mange runder du vil. Runden er ca 2,4 kilometer lang, litt småkupert, med både asfalt og grusunderlag. Vanlige løpesko er å anbefale. Her kan du finne en lenke til bartyardrunden på Strava . De vil være telt for bagasje. Her blir det også servert kaker og saft.

8. juni, kl. 10-14. Løping i bartyardrunden på Tiller. Oppmøte bak Rosten skole. Innenfor klokka 10-14 kan du komme når du vil og løpe så mange runder du vil. Runden er ca 2,4 kilometer lang, litt småkupert, med både asfalt og grusunderlag. Vanlige løpesko er å anbefale. Her kan du finne en . De vil være telt for bagasje. Her blir det også servert kaker og saft. Kondistreninga Gran: 9. juni kl. 18. Møtes på Nødetatene Gran (nederst I Morstadgutua). Deltakerne løper så langt hver enkelt vil langs Oslolinna. Deretter snur de og løper samme vei tilbake.

Møtes på Nødetatene Gran (nederst I Morstadgutua). Deltakerne løper så langt hver enkelt vil langs Oslolinna. Deretter snur de og løper samme vei tilbake. Kondistreningen Bergen: 8. juni kl. 18 skal ha felles løping fra Flesland flyplass til Bergen sentrum med innlagt stopp på Löplabbet på Nesttun som byr på energidrikke og gels fra Amacx.

8. juni kl. 18 skal ha felles løping fra Flesland flyplass til Bergen sentrum med innlagt stopp på Löplabbet på Nesttun som byr på energidrikke og gels fra Amacx. Kondisreninga Skien: Lørdag 7. juni kl. 10. Oppmøte på Myren i Skien, løper 1, 2 eller 3 runder rundt Hjellevannet. 1 runde er 5 km.

Tar du utfordningen og blir med på kilometersankingen?

Meld på Kondisløpet Norge på langs her

Mulig å donere gave til Stiftelsen ALS-Norge

Den 4. mai 2022 døde Kondistrener Eva Holøyen av nervesykdommen ALS. Dette er en sykdom det i dag ikke finnes noen kur mot. For å bidra til forskning på sykdommen i håp om at andre som får samme diagnose i framtida skal få mulighet til en bedre prognose enn det Eva fikk, har vi åpnet for at de som melder på Kondisløpene, også kan donere en valgfri gave til Stiftelsen ALS-Norge.