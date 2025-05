– Det er stor forskjell på en 60-åring og en på 69 år. Når de betaler i dyre dommer for å stille i konkurranseklasser må de kunne få rettferdige betingelser. Det å skulle konkurrere mot en person som er 10 år yngre enn seg selv, er IKKE rettferdig, sier en opprørt Pål Simonsen.

Opptatt av rettferdighet

Selv er han midt i 60-åra og sier han ikke snakker for seg selv.

– Jeg er 65 år, så dette rammer ikke meg særlig hardt, men jeg synes det er svært uheldig for dem som er i den andre enden av skalaen. Spesielt for damene som var de som dominerte i Halvbirken tidligere. Hvorfor skal ikke de få like rettferdige betingelser som de som stiller til start i det ordinære Birkebeinerløpet hvor de har femårsklasser, spør han.

Ekstra urettferdig ser det ut til å være for de som er i slutten av 80-åra eller enda eldre. De må konkurrere mot 70-åringer i Halvbirken og mot 80-åringer i Birkebeinerløpet.

Kondis sine anbefalte klasseinndelinger

I Kondis sine anbefalte klasseinndelinger anbefales femårsklasser for veteraner i hele levetida. Dette for at konkurransebetingelsene skal være rettferdige. Det mener Simonsen at løpsarrangørene bør følge.

– Om de ikke klarer å arrangere rettferdige konkurranser, får de heller sette opp turklasser der tida ikke har noen betydning, mener Pål Simonsen.

Kan bli endringer

Det har ikke lyktes Kondis å komme i kontakt med arrangøren, men Pål Simonsen selv har nå mottatt et svar fra IKT-ansvarlig Anne Lise Borgundgård i Birken.

Hun skriver i en e-post til Simonsen at de dessverre ikke har mulighet til å gjøre endringer opp mot årets løp, men at målet er å kunne tilby en mer rettferdig og nyansert klasseinndeling, inkludert femårsklasser for veteranser fra og med neste år.

– Dette vil vi se nærmere på i evalueringen etter årets løp, skrive hun.

Borgungård forklarer det at de har 10-årsklasser med at det har vært en praktisk tilpasning til det relativt lave deltakerantallet sammenlignet med hovedarrangementene i Birken.

– Vi har stor forståelse for at enkelte deltakere opplever dagens 10-årsklasser som lite rettferdig, særlig for de eldste utøverne. Dette er et godt innspill, og vi tar det med oss som en viktig vurdering i planleggingen av kommende arrangement, skriver hun i en e-post til Pål Simonsen.