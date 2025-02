Om du ønsker å delta i fysiske løp, kan vi tilby en 3- og 5-kilometer i Ålesund den 7. mai. Vi har kalt løpet Kondisløpet vårspretten. Her er det Kondistreninga Ålesund som arrangerer sammen med Ålesundløperne. Løpet foregår i en kontrollmålt løype i Vasstranda i Ålesund. Her har vi også eget barneløp med medalje til alle.

Om du ikke har anledning til å dra til Ålesund for å løpe, kan du delta virtuelt. Da løper du hvor du måtte ønske i det tidsrommet løpet arrangeres. Mens de som løper fysisk må møte i Ålesund for start den 7. mai klokka 18, kan virtuelle løpere løpe i perioden 5.-11. mai med frist for å laste opp resultatet innen 16. mai.

Det er premie til beste mann og kvinne på både det fysiske og virtuelle arrangementet, og mange flotte uttrekkspremier til de øvrige.

Norge på langs i pinsehelga

I pinsehelga arrangerer vi den virtuelle kilometersankingen Kondisløpet Norge på langs. Her er målet at vi til sammen klarer å samle nok kilometer til å løpe eller gå hele distansen Lindesnes til Nordkapp i løpet av de tre dagene i pinsen 7.-9. juni. Frist for å laste opp resultatet sitt er 14. juni. Det blir flotte uttrekkspremier, og premie til den kvinnen og mannen som samler flest kilometer i løpet av helga.

Også denne helga vil det være fysiske arrangementer rundt om i landet. Følg med på Kondisløpet Norge på langs for å se oppdatert oversikt.