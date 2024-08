Innvielsen av Ankerskogen Parkrun på Hamar vil finne sted lørdag 17. august og har start klokka 09:30. Deretter vil det være nytt løp hver lørdag til samme tid.

Løpet går i Ankerskogen tur og parkområde som ligger ca. 500 meter nord for Hamar sentrum. Startområdet ligger ca. 300 meter sør for parkeringsplassen på Ankerskogen.

Deltakerne løper to og en halv runde inne på parkområdet. Hele løypa er på grusvei og er stort sett flat, med unntak av en liten høyde nederst i løypa, ca. 25 meter opp og ned.

Mer info på nettsiden til Ankerskogen Parkrun og på Facebook-siden.



Ankerskogen Parkrun på Hamar arrangeres for første gang lørdag 17. august. (Foto: arrangøren)

Hva er parkrun?

Parkrun er den største bevegelsen for fysisk aktivitet i verden, med over 6 millioner registrerte deltakere og over 350.000 som deltar hver uke. Et parkrun er et gratis, ukentlig arrangement med tidtaking der man løper, jogger eller går en 5 km lang distanse sammen med andre på over 2000 steder i 22 land over hele verden. De finner sted i parker, langs strandpromenader, på skogsstier - alt etter hvor det finnes et egnet sted i området.

Parkrun ble startet i 2004 i Bushy Park i London av Paul Sinton-Hewitt CBE med 13 løpere og 5 frivillige som hjalp til med å organisere arrangementet. Helt fra starten av har parkrun handlet like mye om det sosiale samværet mellom mennesker som om den fysiske aktiviteten.

Parkruns er samfunnsarrangement, organisert av frivillige og gratis for alle som deltar. Arrangementene bruker et enkelt tidtakingssystem som gir alle deltakerne en tid for 5 km løping, jogging eller gange. Etter hvert parkrun oppfordres deltakerne til å ta turen til en lokal kafé.

Parkrun handler om deltakelse og inkludering. Det spiller ingen rolle hvor raske deltakerne er. De oppfordres til å løpe, jogge, gå eller melde seg som frivillige sammen med venner, familie, barn eller til og med hunder. Alle er velkomne på parkrun, fra eliteløpere til de som jogger eller går.

Parkrun i Norge

Etter at Danmark startet opp med parkrun allerede i 2009, og Sverige i 2016, kom Norge på banen i 2017, da Tøyen Parkrun i Tøyenparken i Oslo ble en realitet. Nå, syv år etter oppstarten, arrangeres parkrun ti steder i Norge. I utgangspunktet løpes det til faste tider hver uke, men følg med på hver parkruns nyhetsside.

Tøyen parkrun, Oslo

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte i Tøyenparken

Mer informasjon her



Ekebergsletta parkrun, Oslo

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte på Ekebergsletta

Mer informasjon her

Nansenparken parkrun, Bærum

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte Forneburingen

Mer informasjon her

Skien Fritidspark parkrun

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte i Skien Fritidspark

Mer informasjon her

Stavanger parkrun

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte ved Mosvatnet

Mer informasjon her

Løvstien parkrun, Bergen

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte i Løvstakkveien 51

Mer informasjon her

Festningen parkrun, Trondheim

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte på Kristiansten Festning

Mer informasjon her

Loftgardsbrua parkrun, Otta

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte Loftsgardsbrua, Storgata 2

Mer informasjon her

Alby Gård parkrun, Moss

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte ved Alby Gård, Albyalléen 60

Mer informasjon her

Ankerskogen parkrun, Hamar

Hver lørdag klokken 09:30

Oppmøte i Ankerskogen tur og parkområde

Mer informasjon her

Gratis deltakelse

På parkrun sin norske nettside kan man registrere seg, noe som er viktig at man gjør før oppmøte. Du vil ved registrering få en strekkode som du må medbringe for å få registrert resultat. Registrering og deltakelse er helt gratis og man behøver bare å registrere seg én gang på www.parkrun.no/register