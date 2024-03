Tradisjoner blir ført videre i Moraløpet også av de unge i Minimora. (Foto fra Moraløpets facebookside)

Det ble en ny utgave med god turrenn-atmosfære i Moraløpet som i år ble arrangert for hele 83. gang. Været ble bedre enn forventet, og forholdene ble bra men relativt tunge med et par varmegrader og realt klisterføre. Pga. tømmerhogst ble det benyttet en alternative trasé med start og mål ved Storstua på Koppang.

Flest i verden?

Paul Misterosen (82) som gjennomførte for 60. gang, gikk sitt første Moraløp som 19-åring - selv om aldersgrensen den gang var 20 år. Han lurte seg med og siden har han gått alle utgavene. (Rennet ble avlyst pga. snømangel i 2014 og 16 og pga. korona-pandemien i 2021.) Trolig har ingen i hele verden gått et og samme turrenn flere ganger. Åge Ludvigsen, som har flest deltakelser i Birkebeinerrenet, gikk i fjor for 58. gang, mens den mest rutinerte Vasaloppsveteranen, Börje Karlsson, står med 59. fullførte i det originale Vasaloppet.

Totalt 130 deltok i den 83. utgaven av Moraløpet. 27 unge skiløpere deltok i Minimora og skapte god stemning i målområdet. 60 tok turen med fleksi-start i trimklassen, mens det var 43 som gikk på tid fordelt i 22 trimklassen på tid og 21 i aldersklasser.

Herreklassen

Det var to alvdøler som var først i mål i den 27 km lange løypa. Pål Losgård Eggset vant på 1:31:51 og var ti sekunder foran Sigurd Eggen. Håvard Riset Sundberg fra den ene arrangørklubben, Stor-Elvdal SK, var også med i kampen om seieren og skled inn til 3. plass ytterligere ti sekunder senere.

De tre beste herrene som kom i mål med ti sekunder seg i mellom: Vinneren Pål Losgård Eggset (i midten), toeren Sigurd Eggen (til høyre) og Håvard Riset Sundberg (til venstre). (Foto fra Moraløpets facebookside)

Kvinneklassen

Klart beste dame ble Ingunn Andreassen fra Atna som kom inn på 1:44:43 fulgt av Elisabeth Westby fra Strandbygda IL på 1:53:33. Inger Lise Halvorsen var dagens klare treer. Mange velger trim på tid i Moraløpet hvor Sven Erik Våler og Edel Enger Optun var de raskeste.

Ingunn Andreassen rett etter målgang som først kvinne. (Foto fra Moraløpets facebookside)

Utmerkelser

Det legges stor vekt på historikken i Moraløpet, og det ble delt ut en rekke utmerkelser. Erik Sandbergs minnepremie for beste yngste løper fra Stor Elvdal gikk til Ida Ulvmoen Brænd og Sverre Grønvold. Det var Stor Elvdal som fikk premien i den interne kommunekampen med Rendalen om å stille med flest deltakere. Det blir også delt ut en vandrepokal for deltagere over 50 år hvor Rune Gilde og Inger Lise Halvorsen tok årets napp.

Sist, men ikke minst ble det tradisjonen tro også delt ut Moraløpets Hederspris som gikk til rennleder og leder av Morakomitéen, Jan Nordengen.

Alle resultater: