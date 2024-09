- Det var mye gaflet, men da jeg og Vegard Kittilsen kom sammen mot slutten og hadde den korte varianten skjønte jeg at vi var helt fremme. Da sa jeg til ham at vi skulle kjøre, forteller Sigurd Paulsen Vie om avslutningen av dagens fellesstart under Norgescupfinalen i Bevergrenda på Kongsberg.

En avslutning hvor Paulsen Vie «kjørte» så hardt at han distanserte også nevnte Vegard Kittilsen, og vant med 16 sekunder. Dermed var NTNUI-løperen bedre enn en del løpere som skal rett fra Norgescupfinale til verdenscup i Finland, uten at han hoverer av den grunn:

- De skal løpe fort neste helg, men uansett er det moro å løpe bra, sier han.



Anna Ulvensøen – som vant dameklassen – legger ikke skjul på gleden ved å vise ryggen til verdenscupløperne:

- Det er deilig å slå litt nedenfra og vinne mot dem, innrømmer hun med et smil.

Men løperen fra Nydalens SK som ble verdensmester i ski-o i vinter var langt i fra sikker på at det kom til å bli toppen av pallen i dag:

- Med såpass mye gaflinger var det vanskelig å holde oversikt, men jeg så Emma (Arnesen) ved noen anledninger så da mistenkte jeg at jeg lå ganske langt fremme.



Når skjønte du at det ville bli seier?

- Da det bare var noen lette poster igjen av løypen. Kommer det kjapt fra Ulvensøen.



En Ulvensøen som i dag var så kjapp gjennom løypen at hun slo Ingrid Lundanes med drøye minuttet. Kaja Winsnes Nordhagen – på 3. plass – var snaue halvannet minutter bak i mål på dagens Norgescupfinale.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

H 21-, 9 630 m:

1) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 58.32,

2) Vegard Kittilsen, Freidig, 58.48,

3) Jørgen Baklid, Oppsal Orientering, 59.27,

4) Nils Tveite, NTNUI, 59.31,

5) Tobias Alstad, Frol IL, 59.33,

6) Oskar Edvardsson, NTNUI, 1.00.54.

D 21-, 7 590 m:

1) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 57.30,

2) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 58.42,

3) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 58.59,

4) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 59.15,

5) Emma Arnesen, NTNUI, 59.52,

6) Janne Tjørhom Aasheim, NTNUI, 1.00.25.