De som følger med på hva som skjer i løpefamilien Halle Haugen har nok fått med seg prestasjonene til den yngste løperen i "flokken" de siste årene. Gjennom det siste året har man virkelig fått øynene opp for hva 13-år gamle Per August har oppnådd. Ikke bare her i Norge, men også over store deler av verden.

Flere store sosial medie-kontoer har omtalt Per August den siste tiden. Blant annet Instagramkontoen RunnersNerd, som drives av svenske Johannes Hases og som har nesten 300.000 følgere. For ni uker siden publiserte de et innlegg hvor de skrev:

News of the day 🙋‍♂️ @peraugusthalle does it again! 3000m debut on the track (during training) with pacer and clocked a 9:15 (3:05 min/km) ⏱️ The PB bank stacking up: 10km 33:17, 5km 15:52!

Senere har Per August senket rekorden ytterligere. Under Hytteplanmila løp han på 32.43.

Hovedpersonen selv fortalte nylig til Sandefjords Blad at han selvfølgelig får med seg at ting deles og spres, men at det ikke påvirker i stor grad.

– Jeg er ikke så veldig opptatt av det, så det påvirker meg ikke. Jeg driver bare med det jeg liker og vil utvikle meg, sa han til avisen.





Per August Halle Haugen (4922) på vei mot pers på 32.43 i Hytteplanmila 2023. (Foto: Kjell Vigestad)



Vant terrengløp i Portugal

Søndag 19. november deltok Per August Halle Haugen i et terrengløp i Albufeira på Algarvekysten, Portugal. Løpet ble arrangert av klubben Areias de São João. Halle Haugen stilte på distansen 1960 meter, sammen med 27 portugisere. Til tross for at han var nest yngst i feltet hadde han ingen problemer med å løpe inn til seier, 12 sekunder foran nestemann.

Halle Haugen løp i mål på 5.34, noe som må sies å være en meget habil tid over snaue 2 kilometer i terrenget.

Du kan se noen klipp fra løpet i videofilmen nedenfor. Halle Haugen starter på 1.19.40. Filmen var en LIVE-stream uten altfor gode TV-bilder, men du kan i hvert fall se noen passeringer samt målgang. Til pulserende musikk.