Jepchirchir tok verdensrekorden

Det ble nok en stor dag for Kenyas langdistanseløpere under årets London Maraton, der både Peres Jepchirchir og Alexander Mutiso Munyao vant i henholdsvis kvinners og menns eliteklasse. Jepchirchir, den regjerende olympisk mester, passerte målstreken ved Buckingham Palace på 2.16.16 og satte med det ny verdensrekord for kvinner som løper uten mannlige fartsholdere. Hun slo Mary Keitanys tidligere rekord fra 2017 med 45 sekunder.

Jepchirchir uttalte etter løpet at seieren var overveldende og uventet, til tross for at hun visste at en rekord var innenfor rekkevidde.

- Jeg er så glad for denne seieren. Jeg visste at en verdensrekord kunne oppnås, men jeg forventet ikke at det skulle bli meg, sa hun til BBC Sport.



Tigist Assefa fra Etiopia ble nummer to, syv sekunder bak vinneren.

- Det var en virkelig fin konkurranse hvor vinden ble en faktor, sa Assefa.

- Ved 20 kilometer kjente jeg at benet mitt gjorde litt vondt, og jeg var ikke sikker på om jeg kunne fullføre løpet, men jeg bet tennene sammen, fortalte hun videre.



Munyao triumferer i mennenes klasse

På herresiden sikret Alexander Mutiso Munyao seg den største seieren i sin karriere ved å slå løpelegenden Kenenisa Bekele i en spennende avslutning. Munyao løp i mål på tiden 2.04.01 og var tydelig begeistret over å vinne foran Bekele, som endte på en respektabel andreplass med tiden 2.04.15.

I fjor på denne tiden løp Kelvin Kiptum inn til seier i London, og dagens vinner uttrykte sorg ovenfor den tragedien som rammet Kiptum tidligere i år.

- Jeg tenker på ham og lar ham hvile i fred, sa han etter løpet.



Peder Talsnes og Rita Nilsen McStay beste norske

Beste norske herreløper i London maraton 2024 ble Peder Talsnes som løp på 2.36.38. Nest best ble Anders Haslie som kom i mål på 2.41.25. Tredje best ble Kenneth Svendsen med tiden 2.42.07.

Rita McStay Nilsen ble beste norske kvinne med 3.05.48. Kristin Overvaag løp på 3.07.25, mens Janne Storflor Bjørneboe løp på 3.09.18.





Kondis kommer tilbake med egne resultatlister for norske løpere.