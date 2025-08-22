Etter en usedvanlig god sommer, både i vårt område, og ellers i landet, var det en stor glede at høststarten i karusellen også kunne by på de aller beste forhold. Særlig var det hyggelig for akkurat dette løpet, som i mange år hadde ry for å fange opp sesongens dårligste vær.

Litt for få torsdager på kalenderen til å huse alle våre løp har også ført til at Odderøya Rundt i flere år har fått litt stemoderlig behandling på terminlisten, redusert til endags arrangement på en mandag. Dermed har det også lenge vært skuffende få som fikk oppleve disse krevende, men meget flotte og spesielle løypene. F.eks. fikk vi bare 465 deltakere i fjor, til tross for fine forhold.

Dette ble heldigvis endret av Utvalget i år, og virkningen var klar. Over 200 benyttet onsdagen, og mer enn 500 kom til siste dag, så før korreksjoner for ute­glemte tellet vi 739 deltakere, fordelt med 350 jenter og 389 gutter. Hele 158 av dem (21 %) valgte mil­slukeren, til tross for at 2 runder her ute er tøffe saker.

På sletta mellom arrangørteltene var det hele tiden trivelig stemning i godværet, og livlige diskusjoner mellom deltakerne, både før start, og etter målgang.

22 løpere sesongstartet med dette løpet, så nå har 1902 ulike løpere vært med på minst 1 tellende løp. Som kjent kreves det i år 8 starter for å oppnå sesongpremie. Ytterligere 121 deltakere fikk med dette sitt 8. løp, og dermed har allerede 674 oppnådd dette.

Fra starten av kort løype torsdag kl 17:30. (Foto: Sverre Larsen)

Bestetider uansett aldersklasse:

Hos jentene i kort løype fikk vi en meget sterk vinnertid av Anne Haaland Simonsen (16:26), foran Anne-Kari Borgersen (18:19), Marie Kristensen (19:58), Malene Nilsen (20:23) og Jenny Aamodt (21:41).

Hos guttene vant Tarjei Breiteig (15:55), foran Jens Christian Iglebæk og Herman Grue (begge 16:12), deretter Øystein Svaland (16:54) og Andreas Herstad Dolmen (17:00).

På milslukerdistansen fikk vi hos jentene klar seier til Kristina Bergane (35:37), foran Marianne K. Bahus (36:37), Elin Skaar (37:42), Janina Worren (38:23) og Colleen Delane-Skibsrud (40:40).

Hos guttene fikk vi en trio med klart beste tider, først hard kjemping mellom Jørgen-Strøm-Olsen og Elias Fatland Skeie (begge 29:16), tett foran Anders Birkenes (29:23), deretter Espen Bekkelien (32:30) og Atle Wandsvik (33:45).

Vi regner nok med at vi denne gangen «mistet» noen av våre mest ambisiøse deltakere, pga. opplading til Mandalsmaraton, som går allerde lørdag.

Neste ukens løp, 14. karuselløp, er den nydelige Tulla’s løype, i Baneheia/Bymarka, med start/mål på Fant Olsen, onsdag 27/8 og torsdag 28/8. Løypelengde kort løype er 3 km og milsluker 7,6 km.

Resultater pr. klasse - karuselløp 13-2108-2025.docx

Søkbare resultater på EQ-Timing

Sverree Larsen: Intervju med andremann i kort løype, to øvrige deltakere og arrangøren

Herman Noraas Grue (35) - nummer 2 i kort løype. (Foto: Sverre Larsen)

- Det var fantastisk utsikt i løypa og nydelige forhold her i dag. Løpet var tøft med mye opp og ned, men løypa var veldig fin med bra flyt. Veldig bra av arrangøren.

Jeg hang på han som ble nummer 3 et godt stykke, så løp jeg feil, men jeg tok ham igjen, og det ble et spurtoppgjør på slutten, sier Herman fornøyd.

- Det er veldig bra at så mange folk stiller til start, og det er virkelig bra at vi har proffe arrangører på disse arrangementene. Jeg er fra Oslo. Vi skulle gjerne hatt en tilsvarende karusell som vi har i Kristiansand i Nordmarka som bør være like bra som den som vi har i Kristiansand, smiler Herman ettertenksomt

Bjarne Guttormsen (48) - deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Det var gøy å komme i gang igjen etter ferien. Jeg har savnet karusellen da den ikke var her. Det gjør godt å treffe folk. Dette er jevnlig trening, og ting sklir jo litt ut i ferien, sier Bjarne og smiler.

- Det jeg forventer denne høsten, er at jeg fullfører Terrengkarusellen. Jeg har ingen andre konkrete mål, og jeg ønsker å trene jevnt og holde meg i form. Jeg liker løypa her. Den er tøff, og det er ganske mange bakker opp og ned. Løypa er intens, og jeg liker variasjonen som den gir, sier Bjarne og smiler lurt.

Trond Atle Olsen (49) - deltaker. (Foto: Sverre Larsen)

- Jeg synes at Odderøya kan fremvise et veldig flott område. Jeg liker meg langs kysten og sjøen. Det er flott! Og det er gøy å være på toppen av løypa og se innseilingen til Kristiansand, sier Trond Atle fornøyd.

- Det som er typisk for Terrrengkarusellen her i sør er å treffe gamle kjente som man kan prate med før og etter løpene. Man får presset kroppen så godt det lar seg gjøre. Det er artig å ha et startnummer, og være med å kunne gi det lille ekstra i konkurransen. Dette løpet er helt fantastisk å løpe, og det er veldig bra arrangert. Det varieres på plasser som arrangerer, og det er nye løyper fra uke til uke, sier Trond og skuler fornøyd på naturen.

John Magnus Humborstad (76) - arrangør fra Terrengutvalget. (Foto: Sverre Larsen)

- Det som venter oss i løypa er både oppturer og nedturer. Det er veldig variert løype, og det er kanskje det fineste området som vi har i karusellen. Det ligger ved sjøen og midt i byen. Og så er det fantastisk sjøutsikt her, sier John og smiler fornøyd.

- Det er ikke spesielt vanskelig og krevende å løpe denne løypa. Man kan ta tiden til hjelp og legge opp løpet som man selv ønsker. De som er godt trent får en fin løype å teste seg i, og de som er i mindre bra form og ikke har dagen, kan gå gjennom løypa. Dette er en tradisjon. Vi er så heldige med været, og forholdene og løypa er ganske unik slik som det er i dag, sier John ettertenksomt.

- De som er med er positive og greie. Jeg synes at Kristiansand kommune har vært fantastiske siden de ordner med parkering som jo er veldig viktig for mange, avslutter John.