Med fredagens løp klatrer Pernille Karlsen Antonsen opp til tredjeplass på all time-listen over norske 800 meterløpere. Under stevnet Irena Szewińska Memorial løp hun i mål til 5. plass på tiden 2.00,45.



Det er selvfølgelig pers for Karlsen Antonsen, som i april ble norgesmester i terrengløp kort løype på Bjerkebanen. Nå har hun kun Hedda Hynne (1.58,10) og Ingvill Måkestad Bowim (1.59,82) foran seg på lista over Norges beste på distansen.

Resultater fra Irena Szewińska Memorial

Plass Navn Født Nasjon Tid 1. Audrey WERRO 27.mar.04 SUI 1:57.25 2. Assia RAZIKI 04 OCT 1996 MAR 1:59.79 3. Margarita KOCZANOWA 01.feb.99 POL 1:59.94 4. Lore HOFFMANN 25.jul.96 SUI 2:00.33 5. Pernille KARLSEN 13 DEC 2002 NOR 2:00.45 6. Angelika SARNA 01 OCT 1997 POL 2:00.48 7. Lorea IBARZABAL 07.nov.94 ESP 2:00.70 8. Elena BELLÒ 18.jan.97 ITA 2:00.97 9. Julia JAGUŚCIK 16 DEC 2003 POL 2:01.28 10. Sofia ENNAOUI 30.aug.95 POL 2:01.42 Agata KOŁAKOWSKA 02.aug.97 POL DNF



Pernille Karlsen Antonsens tider på 800 meter