Perseløpet som går i flat rundløype AIMS-kontrollmålt til 2633,8 m ved Ås skole i Eidsvoll har alltid høy perseprosent. Det føres egne perselister basert på deltakernes oppgitte bestetider. Årets første opptelling ga 59 bestenotering blant de 148 fullførende, noe som gir tilnærmet 40% som kunne reise med et ekstra bredt persesmil om munnen.

Tommelen opp for en ny sesong med Perseløpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

5 km

Det var størst deltakelse på de to korteste distansene, 5 og 10 km, som begge hadde 48 deltakere. Mikal Lillestu, som til vanlig har hunder til hjelp for å fart på beina, var kjappest også på egen hånd på 5 km ved Eidsvoll. Med 17:28 vant Ren-Eng-løperen distansen med 11 sekunders margin. Line Askheim fra Eidsvoll var beste kvinne på 18:44.

Ti beste kvinner:

1 Line Askheim Eidsvoll K35-39 18:44 +0:00 2 Kristina Hjulstad BUL IL K20-34 19:21 +0:37 3 Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb K50-54 19:41 +0:57 4 Blanka Csizmadia Ren-Eng FIK K20-34 21:06 +2:22 5 Dorte Foss Raufoss Friidrett K55-59 22:52 +4:08 6 Tone Pollen Tomter K40-44 23:23 +4:39 7 Bjørg Helene Gustavsen Råholt K45-49 24:07 +5:23 8 Andrine Uthus Trysil Hundekjørerklubb K20-34 25:39 +6:55 9 Gunhild Finstad Oslo K35-39 26:58 +8:14 10 Sonja Rognstad Eidsvoll K35-39 27:01 +8:17

Ti beste menn:

1 Mikal Lillestu Ren-Eng FIK M20-34 17:29 +0:00 2 Simen Valaamo Oslo M20-34 17:38 +0:09 3 Per Kåre Langlo Bærum Skiklubb M55-59 17:53 +0:24 4 Erlend Gløgård Nittedal IL M20-34 18:22 +0:53 5 Erlend Hauge Eidsvoll M40-44 18:36 +1:07 6 John Christian Fuller Idrottslaget i BUL / BUL M55-59 19:06 +1:37 7 Morten Brendehaug Løpsklubben T&F M35-39 19:31 +2:02 8 Ketil Østnor Oslo M20-34 19:34 +2:05 9 Robert Røsten Ottestad IL M40-44 19:37 +2:08 10 Gjermund Fluge Ulleberg Vidar M16-17 19:49 +2:20

10 km

På 10 km stod Mattis Sjøli fra Halmsås Omegn Skilag for en av dagens aller beste prestasjoner da han vant 10 km på 33:40 med tilnærmet et minutts margin. Adna Tahirovic fra Nannestad IL var her beste kvinne med 40:27.

Første- og tredjemann, Mattis Sjøli og Jonas Tøgard (378), etter en runde. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Fem beste kvinner:

1 Adna Tahirovic Nannestad IL K20-34 40:27 +0:00 2 Sofie Granskogen Bjerregård Raufoss Friidrett K18-19 40:47 +0:20 3 Line Bredalslien Tynset IF K20-34 41:09 +0:42 4 Tine Helene Ingjer Blaker IL K20-34 43:18 +2:51 5 Amalie Kjølstad Oslo K20-34 44:12 +3:45

Ti beste menn:

1 Mattis Sjøli Halmsås & Omegn Skilag M20-34 33:40 +0:00 2 Simon Ramskeid Nittedal IL / Sport 1 Nittedal M35-39 34:38 +0:58 3 Jonas Tøgard Team Hvilepuls M20-34 35:05 +1:25 4 Mads Nordby Halmsås & Omheng M20-34 35:21 +1:41 5 Kjetil Øygard Lillehammer IF M35-39 36:07 +2:27 6 Erik Aasebø Oslo M20-34 37:24 +3:44 7 Robin Bakker Triton Lillestrøm M40-44 37:54 +4:14 8 Marius Sveløkken Wang Granli M35-39 39:05 +5:25 9 Robin Gruben WW M20-34 39:22: +5:42

Halvmaraton:

Jo lenger distanse, jo mer luft blir det gjerne mellom løperne. Amund Hagen Kristiansen, som serverer Spreke Opplevelser i Løtenfjellet som bl.a. Budor Løpefest, vant halvmaraton med nær to minutter på tiden 1:17:31. Ragnhild N Hungnes fra Oslo Idrettslag var beste kvinne på 1:38:30.

Kvinner:

1 Ragnhild N Hungnes Oslo Idrettslag K20-34 1:38:30 +0:00 2 Kine Haugen Oslo K35-39 1:50:35 +12:05 3 Anna Forr Oslo K40-44 2:05:37 +27:07

Sigurd Syrdal var bestemann i sin klasse 45-49 år og 5. mann totalt på rett over 1:20. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Ti beste menn:

1 Amund Hagen Kristiansen Spreke Opplevelser M40-44 1:17:32 +0:00 2 Rafal Gola Czarnecki Run Team M35-39 1:19:25 +1:53 3 Linus Nikolai Karlsson Oslo M20-34 1:19:56 +2:24 4 Kristoffer Breivik Oslo M35-39 1:20:07 +2:35 5 Sigurd Syrdal Gjensidige Sport M45-49 1:20:14 +2:42 6 Brede Olsen Tokenes Badeklubb M35-39 1:20:21 +2:49 7 Jerzy Pecak Skreia IL M45-49 1:24:46 +7:14 8 Steinar Trondsetås Ålen IL / Team Hardhaus M55-59 1:26:12 +8:40 9 Christian Eklund Eidsvoll M45-49 1:26:20 +8:48 10 Olav Grønli Ålen IL / Team Hardhaus M50-54 1:26:21 +8:49 10 Morten Larsen Lillestrøm M35-39 1:26:21 +8:49

Maraton:

Det ble levert solide prestasjoner også på de to lengste distanse, og Janis Resnis fra Vestby ble dagens klart beste maratonmann med 2:46:42. Her kom også Kristoffer Bugge, Ascender og Erlend Godager, Nordbyen Snakes inn under tretimers-grensen. Kine Blummenfelt fra Ski løp også meget solid og klokket inn på 3:08:09 etter vel 16 runder.

Kine Blummenfeldt stråler på vei til til ny maratonpers på 3:08:09. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Kvinner:

1 Kine Blummenfelt SKI K20-34 3:08:09 +0:00 2 Jeanette Bergersen Team Dynamitt K40-44 3:21:31 +13:22 3 Marianne Nesje Romerike Ultraløperklubb K60-64 4:06:54 +58:45 4 Kristina Bakly Asics Frontrunner K35-39 4:08:05 +59:56 5 Ana Teresa Gonzalez Holsether Nesøya K50-54 4:14:26 +1:06:17

Odd Gunnar Tveit har passert 300 maratonløp, og det går fortsatt unna for 60-åringen fra Birkenes som gjorde unna distansen på3:26:14. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Fem beste menn:

1 Janis Resnis Vestby M40-44 2:46:42 +0:00 2 Kristoffer Bugge Ascender M40-44 2:58:20 +11:38 3 Erlend Godager Nordbyen Snakes M20-34 2:59:31 +12:49 4 Aksel Indsetviken Kjeller M35-39 3:07:49 +21:07 5 Bernt Bergheim Sogndal IL M50-54 3:09:49 +23:07

50 km:

Årets første og siste Perseløp har også 50 km på menyen, og her benyttet sju løpere den første muligheten. Klart best var Pål Harboe som klokket inn på sterke 3:25:11 på de akkurat 19 rundene etter å ha passert maraton på rett over tre timer. Marthe Svendsen Aune fra Elverum var andre løper i mål som klart beste dame på 4:38:37.

Isabel Aarnes ute på sin 50 km lange søndagstur. Her sammen med klubbkamerat Lars Møller i Romerike Ultraløperklubb som ga seg underveis på sin maraton. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)

Kvinner:

1 Marthe Svendsen Aune Elverum K40-44 4:38:37 +0:00 2 Liv Berit Jegteberg Lystad SK Vidar / Team Kondis K60-64 5:08:40 +30:03 3 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb K40-44 5:11:46 +33:09

Menn:

1 Pål Harboe Casual Running M20-34 3:35:11 +0:00 2 Roy Tuft Skedsmokorset M55-59 4:38:56 +1:03:45 3 Ole Eiksund Sportsklubben Vidar M55-59 4:41:24 +1:06:13 4 Thomas Auklend Sandnes M20-34 5:32:37 +1:57:26

Neste løp på kalendere til ene-arrangør Bjørn Saksberg i Feiring IL er torsdag 9. mai da det blir mulighet for å teste formen og perse på 5 km, 10 km og halvmaraton.

Alle resultater

Perseløpets nettsider

Perseløpet på Facebook