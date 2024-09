Tjalves Ingeborg Østgård ble med 4:10:52 nummer fem i kvinnenes oppgjør som ble vunnet av britiske Cari Hughes på 4:06:17. Persen til den snart 21 år gamle jenta fra Dalsbygda er snaut halvannet sekundet raskere, 4:09:03, satt på Jessheim i mai i år.

Den andre norske i feltet, Live Solheimdal fra Steinkjer FIK senket sin ferske pers med litt over et sekund til 4:17.08 da hun ble nummer åtte.

Tre norske stilte til start i herrenes oppgjør der tre mann løp under 3:40 med amerikanske Cooper Teare som vinner på 3:39:23. Moa Abounnachat Bollerød fra Sem IF var best i den norske trioen med 3:41.02 og 10. plass. Esten Hansen-Møllerud Hauen fra FIK Ren-Eng fulgte like bak på 12. plass med 3:41.53, og Vetle Farbu-Solbakken fra IL BUL pyntet litt på persen med 3:45.82 og 15. plass i feltet.

Resultater:

1500 m - kvinner Plass Navn F.år Land Tid 1 Cari HUGHES 99 United Kingdom 4:06.17 2 Joceline WIND 00 Switzerland 4:06.18 3 Eleanor FULTON 93 United States 4:06.86 4 Rachel MCARTHUR 99 United States 4:09.61 5 Ingeborg OSTGARD 03 Norway 4:10.52 6 Sofia THOGERSEN 05 Denmark 4:13.16 7 Nancy CHEROP 06 Kenya 4:13.96 8 Live SOLHEIMDAL 96 Norway 4:17.08 9 Beata LUKAŠÍKOVÁ 06 Slovakia 4:56.31 10 Amálie VINOHRADNÍKOVÁ 05 Czech Republic 5:17.86 1500 m - menn 1 Cooper TEARE 99 United States 3:39.23 2 Jesse FOKKENROOD 02 Netherlands 3:39.86 3 Paul ANSELMINI 03 France 3:39.91 4 Paul RYAN 97 United States 3:40.01 5 Noah BALTUS 02 Netherlands 3:40.23 6 Henry MCLUCKIE 02 United Kingdom 3:40.24 7 Piers COPELAND 98 United Kingdom 3:40.37 8 Youssef BENZAMIA 93 France 3:40.43 9 Sam PARSONS 94 Germany 3:40.58 10 Moa Abounnachat BOLLEROD 01 Norway 3:41.02 11 Mahadi ABDI ALI 95 Netherlands 3:41.47 12 Esten Hansen-Mollerud HAUEN 03 Norway 3:41.53 13 Thomas VANOPPEN 99 Belgium 3:42.90 14 Aarno LIEBL 05 Switzerland 3:45.36 15 Vetle FARBU-SOLBAKKEN 03 Norway 3:45.82 16 Miguel DE LA TORRE 94 Spain 3:52.84

Alle resultater fra stevnet.