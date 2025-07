Fra Nesvarden, Norges sørligste punkt, skal han ta seg hele veien til Knivskjellodden nord for Nordkapp, en distanse på nærmere 3000 kilometer. Målet er å bevege seg langs en ren villmarkstrasé, helt uten asfalt og uten å sette føttene i verken Sverige eller Finland.

Jakter rekord i ekstrem natur

I 2022 fullførte Pavlíček samme prosjekt og kunne se tilbake på 72 dager i naturen. Den gangen tilbakela han 2963 kilometer og over 100.000 høydemeter. Han dokumenterte turen gjennom 300 timer med film. Nå er han i gang igjen, denne gangen for å fastsette den endelige traseen, som han håper skal bli Europas hardeste og vakreste langdistansesti.



(Foto: Arctic in Motion)



Målet er også å sette en såkalt Fastest Known Time (FKT), med et tidsmål på 60 dager. For å klare dette må han løpe rundt 60 kilometer hver eneste dag, ofte i områder uten synlig sti, gjennom skog, myr, snø, elver og fjell. Likevel understrekes det i prosjektbeskrivelsen at målet først og fremst er å bevise at en helnorsk, ren villmarkslinje gjennom landet er mulig.

Helt uten asfalt

Kravet til ren stil er strengt. I prinsippet skal hele turen gå på sti, grus eller i terrenget. Asfalt unngås totalt, med unntak av broer eller kortere passasjer der det er fysisk umulig å unngå noen meter asfalt. Da Pavlíček fullførte i 2022 var mindre enn én promille av totaldistansen tilbrakt på asfalt.

«Om det går an å unngå asfalt, så gjør vi det», skriver Pavlíček i prosjektbeskrivelsen. Selv små omveier i kratt eller myr er foretrukket fremfor korte asfaltpartier.



Petr og team-medlemmet Čenda. Det blir minimalt med asfaltløping som dette. (Foto: Arctic in motion)

Bare Norge er godt nok

Et annet prinsipp er at traséen skal være helnorsk. Mange som går og løper Norge på langs benytter seg av svenske eller finske stier for å slippe noen av de tøffeste partiene i Norge. Pavlíček nekter å forlate norsk jord. Selv ved Hellmobotn, der Norge kun er seks kilometer bredt, holder han seg innenfor riksgrensen.

Over ikoniske fjelltopper

Ruten er ikke bare hard, den er også spektakulær. På vei mot nord skal Pavlíček bestige 12 ikoniske norske fjell, blant dem Hårteigen, Galdhøpiggen, Kyrkja, Store Svuku, Okssolten og Halti. Dersom været er for ekstremt til at det er trygt, kan han velge alternative topper underveis.



(Foto: Arctic in motion)

Profesjonell filmskaper og eventyrer

Petr Pavlíček er mer enn en eventyrer. Han er en prisbelønt filmskaper og fotograf med nærmere 20 års erfaring fra krevende utendørsprosjekter. Tidligere har han laget dokumentarer med klatrelegenden Adam Ondra og har omfattende erfaring fra norsk natur.

I tillegg til å være løper er Pavlíček sin egen hovedkameramann underveis, og hele prosjektet dokumenteres grundig gjennom daglige foto- og videorapporter, GPS-tracking og nøyaktige rutedata. Han samarbeider tett med Stina Båtnes Kristiansen fra Lyngen, som håndterer logistikk, foto, filmredigering, kommunikasjon og daglig oppfølging i sosiale medier.



Stina Båtnes Kristiansen er en viktig del av teamet. (Foto: Arctic in motion)

Vil inspirere andre

Gjennom dokumentasjon, film og daglige oppdateringer ønsker Pavlíček å vise verden at Norge på langs ikke trenger å være et prosjekt langs asfaltveier og trafikkerte europaveier. «Når vi har verdens vakreste natur, hvorfor gå langs E6?» spør teamet retorisk.

Prosjektet har også en drøm: At andre eventyrere etter ham skal følge samme rute.

Prosjektet kan følges på www.norgepalangs.com, samt gjennom daglige oppdateringer på Instagram (@norgepalangstrail). GPS-tracking gir mulighet til å følge Pavlíčeks posisjon.

Her kan du følge ferden i sanntid



(Foto: Arctic in motion)

Fakta: Norge på langs 2025 - Arctic in motion