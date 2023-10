Petter Johansen, Lillehammer IF kom i mål på tiden 37:01, ett og et halvt minutt foran Marius Bjerkeset fra Bjekeset Coaching og 2 minutterforan Leif Christian Tallaksen på tredje plass. Johansen holdt et imponerende tempo alt fra start og var raskt alene i ledelsen. Han satte også en imponerende løyperekord, 2 minutter og 22 sekundere rakere enn fjorårets løyperekord til Oddvin Offigstad.

Det var stor fart ut fra start, der det beste løperne posisjonerte seg med en gang. Vinneren Petter Johansen med startnummer 80 ligger imidlertid her i andre linje mellom startnummer Mattis Sjøli med startnummer 106 og Kasper Andersson Herland med startnummer 5.

Karoline Grøtting fra Lillehammer Skiklub/Team Anlegg Øst ble raskeste kvinne med tiden 47:08, som også er løyperekord for kvinner. Den som kanskje imponerte mest i dette tøffe motbakkeløpet var 12 år gamle Kristin Haug fra Lillehammer IF som ble nest raskeste kvinne, bare 27 sekunder bak Grøtting.

De tre raskeste kvinnene fulgte hverandre i store deler av løpet. Her etter ca. 1 km. er det vinneren Karoline Grøtting (80) som ligger først i gruppa foran Tori Angel fra Odda (11), som ble nr. 3 i mål. Bak henne følger Stian Granli fra Øyer (27) og 12 år gamle Kristin Haug (26) som ble nest raskeste kvinne i mål.

Det var vindstille og overskyet bra løpsvær med tørre fine veier, omtrent null grader ved start og et par kuldegrader i målområdet.

I målområdet ga vinneren Petter Johansen uttrykk for at dette var et artig arrangement. Han løper vanligvis på bane og i flatt terreng, og syntes det var gøy å prøve seg i skikkelige motbakker. Johansen er en av landets fremste baneløper på de lengste distansene, under NM i friidrett i år ble han nr. fem på 10000 meter, og har der en personlig bestetid på 29:18.

Det tre raske herreløperne på premiepallen - en grushaug i målområdet.

Her var startkontingent og alt annet gratis, og med flere positive sponsorer på plass var det både pengepremier for de tre best kvinne- og herreløperne samt beste gutt/jente født 2004 eller senere, og rikelig med uttrekkspremier.

Mads Buhaug var igjen både arrangør, funksjonær og deltaker. Med god hjelp fra familie og gode venner ble dette igjen et prikkfritt lavterskel arrangement på alle måter, det tredje i rekka. Her sørger Buhaug for premieutdeling til beste gutt og jente født 2004 eller senere til Ulrik Emil Eriksen og Kristin Haug.

Det var bra stemning i målområdet det Musdal Grendelag servert gratis både kaffe og nystekte vaffel.

Om kvelden er det kulturaften med Thor Gotaas på tidligere Winge Turisthotel i Musdal, der NM på ski, 5-mila og stafett ble arrangert i 1951. Den gangen var det trønderne Edvin Landsem og Martin Stokken som kjempet om seieren, der Landsem vant 5-mila med en margin på 34 sekunder foran Stokken. Jeg tipper at skihistorikeren Gotaas har satt seg godt inn i denne 5-mila.

Her er resultatene fra årets Musdal Opp