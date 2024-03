I det beste seedete av de to heatene i G17 var det det to løpere som kjempet jevnt gjennom løpet: Philip Storm Regbo Gulbrandsen fra Ull/Kisa og Åsmund Sunde Førde fra Jølster IL. Åsmund dro og Philip hang på, og det hele ble ikke avgjort for Philip Storm Regbo Gulbrandsen satte inn en superspurt i siste svingen før mål, en spurt som Åsmund Sunde Førde ikke klarte å svare på. Det ga Philip 5 meter forsprang i mål. Og også UM-tittelen.

Åsmund Sunde Førde med Philip Storm Regbo Gulbrandsen i rygg. Åsmund Sunde Førde. (Foto: Dag Egil Eliassen)

I heatet med de nest beste i denne klassen var det Sebastian Børset, Rindal IL, og Amund Nybakke, Oppegård IL, som satte fart fra start og fikk en luke på resten. Etter 500 meter sa Sebastian Børset takk for følget og stakk av. Han fikk etter hvert en god luke til Amund Nybakke, og han klarte å holde trykket helt inn og noterte seg en heatseier på 4:18.89.

Resultat G17, best seedete heat:

Nr Startnr Namn Fødselsdato Klubb Resultat 1 79 Gulbrandsen, Philip Storm Regbo 24.07.2007 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:58.84 2 462 Førde, Åsmund Sunde 11.01.2007 Jølster Idrettslag 4:00.00 3 39 Buncic, Lukas 27.12.2007 Lørenskog Friidrettslag 4:03.45 4 472 Askim, Aron Mathisen 01.12.2007 Sem Idrettsforening 4:03.59 5 60 Rustad, Nils August Flornes 05.05.2007 Gneist 4:06.85 6 255 Torjussen, Elias Haugen 09.03.2007 Sportsklubben Vidar 4:10.97 512 Ravndal, Dennis Kvame 28.03.2007 Spirit Friidrettsklubb DNS

Resultat G17, nest best seedete heat:

Nr Startnr Namn Fødselsdato Klubb Resultat 1 465 Børset, Sebastian 28.12.2007 Rindal Idrettslag 4:18.89 2 611 Nybakke, Amund 02.10.2007 Oppegård Idrettslag 4:27.21 3 439 Nordviken, Jonas 24.10.2007 Bøler 4:28.95 4 443 Steine, Torje Bronken 02.08.2007 Bøler 4:31.45 5 59 Nøttestad, Håvard 13.09.2007 Gneist 4:34.81

Sebastian Børset vant det nest beste heatet. (Foto: Dag Egil Eliassen)