Uten norsk deltakelse ble det et rent internasjonalt oppgjør i mennenes 3000 meter hinder-finale under U23-EM på Fana stadion søndag. Vebjørn Hovdejord fra Norge klarte ikke å kvalifisere seg fra forsøksheatet dagen før, og ble stående igjen med 13. plass og tiden 8.56,33 i sitt heat. Dermed måtte de norske tilskuerne rette blikket mot de fremste europeiske hinderløperne i årsklassen, der både Tomas Habarta fra Tsjekkia, nederlenderen Stefan Nillessen, Maciej Megier fra Polen og tyske Robin Müller var ventet å kjempe om medaljene.

Tomas Habarta gikk til finalen som en av de siste som kvalifiserte seg på tid, men med feltets sterkeste pers på 8.21,83 var tsjekkeren likevel en klar medaljekandidat. I motsatt ende av skalaen stilte Stefan Nillessen med fersk konkurranserust, etter å ha doblet med 1500 meter samme dag som hinderkvalifiseringen. Han var likevel regnet blant favorittene til gull.

Polske Megier var altså en av de beste på forhånd og han tok også teten ut på den første runden, mens Nillessen tok det veldig rolig og la seg helt på halen av feltet. Fram til passering tusen meter kom Nillessen framover i feltet i bane 2, og Megier noterte 2.47,35 ved passering. I rygg på lederen lå portugisiske Lourenco Rodrigues.

Nillessen brukte litt tid på å ta seg fram mot teten, men etter 1600 meter var han framme i tredje posisjon og ved passering 2000 meter var han i front. Passering 2.52,16 på denne tusenmeteren.

Lange Nillessen, som er et hode høyere enn de andre, forserer hinderene fint med halvannen runde igjen. Ut på den siste runden veksler det mye blant de fremste og nedover siste langside var det Rodrigues som førte han. Inn mot svingen kom Megier forbi, og så eget sprek ut samtidig som Nillessen skar litt grimaser.



Nedover oppløpet hadde Megier en del krutt igjen. Nillessen snublet litt ut av siste hinder men klarte allikevel å presse polakken litt. Men, det ble for langt fram for Nillessen, og gullet havnet i Polen. Maciej Megier med ny mesterskapsrekord og personlig rekord - 8.20,17. Nillessen inn til sølv på 8.20,48 og portugiseren Rodrigues inn til 8.21,99 - også det pers.



Tsjekkeren Habarta hadde nok ikke helt dagen. Han ble anonym i feltet underveis, og endte på 8. plass.

Resultater 3000 meter hinder menn

Plass Navn Nasjon Tid Annet 1 Maciej Megier POL 08.20,17 CR,PB 2 Stefan Nillessen NED 08.20,48 NU23R 3 Lourenço Rodrigues POR 08.21,99 NU23R 4 Rubén Leonardo ESP 08.25,07 PB 5 Carlos Ángel ESP 08.26,65 PB 6 Robin Müller GER 08.29,38 7 Pierre Boudy FRA 08.30,03 8 Tomáš Habarta CZE 08.30,45 9 Silas Zahlten GER 08.32,76 PB 10 Aarno Liebl SUI 08.42,22 11 Cuma Özcan TUR 08.43,97 12 Kurt Lauer GER 08.44,40 13 Oscar Thebaud FRA 08.51,47 14 Youssef Boutayeb FRA 08.55,84 15 Francesco Mazza ITA 09.01,56